https://ria.ru/20250311/peregovory-2004385821.html

Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде

Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде - РИА Новости, 11.03.2025

Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде

Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, утверждает телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:03:00+03:00

2025-03-11T18:03:00+03:00

2025-03-11T18:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

саудовская аравия

андрей сибига

рустем умеров

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8955cd02cde1ea961379d881ebe77db1.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, утверждает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник. "Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе. Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных ископаемых. Сейчас идет второй раунд переговоров", — говорится в сообщении.Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Главы внешнеполитического ведомства и офиса президента прибыли на встречу в официальных костюмах.Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.

https://ria.ru/20250311/ukraina-2004331710.html

https://ria.ru/20250311/mirotvortsy-2004382117.html

украина

сша

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, саудовская аравия, андрей сибига, рустем умеров, марко рубио, россия, майк уолтц