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Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 11.03.2025 (обновлено: 18:44 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peregovory-2004385821.html
Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде
Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде - РИА Новости, 11.03.2025
Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде
Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, утверждает телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:03:00+03:00
2025-03-11T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
саудовская аравия
андрей сибига
рустем умеров
марко рубио
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, утверждает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник. "Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе. Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных ископаемых. Сейчас идет второй раунд переговоров", — говорится в сообщении.Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Главы внешнеполитического ведомства и офиса президента прибыли на встречу в официальных костюмах.Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004331710.html
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в мире, украина, сша, саудовская аравия, андрей сибига, рустем умеров, марко рубио, россия, майк уолтц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Саудовская Аравия, Андрей Сибига, Рустем Умеров, Марко Рубио, Россия, Майк Уолтц
Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде

В первом раунде переговоров Украины и США обсуждалось прекращение огня в воздухе

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, утверждает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник.
"Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе. Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных ископаемых. Сейчас идет второй раунд переговоров", — говорится в сообщении.
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Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Главы внешнеполитического ведомства и офиса президента прибыли на встречу в официальных костюмах.
Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСаудовская АравияАндрей СибигаРустем УмеровМарко РубиоРоссияМайк Уолтц
 
 
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