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Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде
Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде - РИА Новости, 11.03.2025
Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде
Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, утверждает телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:03:00+03:00
2025-03-11T18:03:00+03:00
2025-03-11T18:44:00+03:00
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андрей сибига
рустем умеров
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, утверждает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник. "Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе. Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных ископаемых. Сейчас идет второй раунд переговоров", — говорится в сообщении.Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Главы внешнеполитического ведомства и офиса президента прибыли на встречу в официальных костюмах.Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.
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Украинские СМИ раскрыли темы первого раунда переговоров с США в Джидде
В первом раунде переговоров Украины и США обсуждалось прекращение огня в воздухе