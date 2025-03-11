https://ria.ru/20250311/pensiya-1806142348.html

Пенсия в 2025 году: как рассчитать и за счет чего можно увеличить

Пенсия по старости 2025 кому положена, размер, расчет, индексация и повышение

Пенсия в 2025 году: как рассчитать и за счет чего можно увеличить

Пенсия — ежемесячные выплаты, замещающие утраченный доход гражданина. Виды пенсий, как получить пенсию за выслугу лет военному, в чем заключается суть... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:59:00+03:00

2025-03-11T15:59:00+03:00

2025-03-11T15:59:00+03:00

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пенсия — ежемесячные выплаты, замещающие утраченный доход гражданина. Виды пенсий, как получить пенсию за выслугу лет военному, в чем заключается суть индивидуального пенсионного коэффициента и пример расчета размера пенсии по старости, индексация пенсионного обеспечения в 2025 году, как повышается пенсия работающих пенсионеров, - в материале РИА Новости.Пенсия в 2025 годуПенсионное обеспечение граждан, нуждающихся в ежемесячной финансовой поддержке в связи с достижением преклонного возраста, наличием серьезных заболеваний или в случае потери кормильца является важнейшей социальной функцией государства."Законодательство в сфере социального обеспечения находится в режиме динамичного развития и все чаще активно изменяется в ответ на общественные запросы", - отмечает Алексей Сорокин, адвокат компании "Финансово-правовой альянс".Виды пенсийЗаконодательство РФ различает следующие виды пенсий: страховые, накопительные, по государственному обеспечению. Страховые, в свою очередь, назначаются по старости, инвалидности, при потере кормильца. Страховые пенсии по старости могут быть назначены по предложению службы занятости.По старостиСтраховая пенсия по старости назначается, если соблюдается три условия:"Кроме того, пенсия по старости, в соответствии со ст. 5,10 166-ФЗ, назначается гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, в частности, отдельным категориям чернобыльцев, достигшим определенного возраста и при наличии стажа не менее пяти лет", - добавляет Валентин Лупу, юрист Европейской юридической службы.По инвалидностиСтраховая пенсия по инвалидности назначается в случае признания гражданина инвалидом I, II или III группы независимо от причины инвалидности и продолжительности страхового стажа, возраста и размера ИПК. В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа устанавливается социальная пенсия по инвалидности."С 2022 года пенсия по инвалидности назначается автоматически - по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ). Отдельно оформлять пенсию и предоставлять документы не нужноСотрудники бюро МСЭ передадут сведения в Социальный фонд (СФР). Данные о статусе инвалида внесут в Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ). Пенсию назначат в течение 5 рабочих дней с момента поступления в СФР сведений о признании гражданина инвалидом из ФГИС ФРИ. Если выплата не назначена автоматически, инвалиду необходимо посетить СФР лично, при себе иметь документы:По потере кормильцаСогласно ст. 10 400-ФЗ страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается, как правило, нетрудоспособным членам семьи умершего, бывшим на его иждивении, при наличии страхового стажа у кормильца, но вне зависимости от его продолжительности. Также право на такую пенсию имеют нетрудоспособные родители и супруг кормильца, не состоявшие на иждивении умершего, если они утратили источник средств к существованию.Круглые сироты получают ее в полном размере, а остальным она положена в размере 50%.За выслугу летПенсия за выслугу лет - это особый вид пенсии, получение которой напрямую зависит от наличия у человека специального трудового стажа. Расчет пенсии осуществляется в индивидуальном порядке для каждого гражданина.По словам Степана Углова, юриста компании PRAVO-CITY, российское законодательство выделяет четыре категории граждан, которым предоставлена возможность получения пенсии за выслугу лет:СоциальнаяСогласно п. 6 ст. 5 166-ФЗ социальная пенсия (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны) назначается нетрудоспособным гражданам. Как правило, эти лица по разным причинам не имеют права на получение соответствующих страховых пенсий, например из-за отсутствия необходимого страхового стажа.По государственному пенсионному обеспечениюВедущий юрист Европейской Юридической Службы Екатерина Туслякова поясняет, что право на выплаты по государственному пенсионному обеспечению имеют:Обращение за пенсиейПорядок обращения за пенсией и оформление зависит от ее вида и нормативного регулирования. Так, страховая пенсия по старости назначается в заявительном порядке, для ее оформления необходимо представить в СФР или МФЦ заявление и документы, удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, место жительства, гражданство (например, паспорт гражданина РФ), а также документы, подтверждающие страховой стаж (трудовую книжку)."С 1 января 2022 года в соответствии со ст. 22.1 400-ФЗ возможно также назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Заявление подается через Единый портал госуслуг. В ряде случаев пенсия по старости может быть назначена без подачи заявления. Например, гражданин получает страховую пенсию по инвалидности, при достижении пенсионного возраста и соблюдении условий для назначения пенсии по старости, такого гражданина переводят на пенсию по старости без его заявления", - уточняет Валентин Лупу.Размер пенсииРазмер страховой пенсии по старости зависит от суммы отчислений страховых взносов в СФР, продолжительности страхового стажа, среднего заработка за периоды до 2002 г., наличия инвалидности или лиц, находящихся на иждивении и прочее. У каждого она индивидуальна.По словам Валентина Лупу, размер страховой пенсии по старости определяется по формуле, указанной в ст. 15 400-ФЗ, и представляет собой произведение значения ИПК на стоимость одного ИПК на день назначения пенсии. На величину пенсионного коэффициента влияют страховые взносы, уплачиваемые на обязательное пенсионное страхование, коэффициенты, за периоды, засчитываемые в страховой стаж наравне с периодами работы. Такими как прохождение военной службы или уход за ребенком до полутора лет. Например, величина такого коэффициента в отношении периода ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им полутора лет составляет 1,8. Такие правила действуют с 01.01.2015 г. На величину ИПК может также влиять коэффициент повышения, то есть, если пенсионер выходит на пенсию позднее возникновения права на нее или позднее установленного пенсионного возраста.Второй составляющей страховой пенсии по старости является фиксированная выплата. Если пенсия устанавливается позднее установленного пенсионного возраста, к ней тоже применяется повышающий коэффициент. Кроме того, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости повышается для отдельных категорий граждан. Они определены ст. 17 400-ФЗ. К ним относятся, например, лица, достигшие 80 лет, инвалиды 1 группы, лица, работавшие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и прочее."С 1 апреля 2025 года для инвалидов 1 группы предусмотрена социальная пенсия в размере 17 748,24 рублей, для инвалидов 2 группы – 8 824,08 рубля, для инвалидов 3 группы – 7 500,53 рублей. Страховая пенсия по потере кормильца рассчитывается индивидуально. По словам Екатерины Тусляковой, социальная пенсия по потере кормильца в 2025 году с 1 апреля составит 8 824,08 рубля при утрате ребенком одного из родителей и 17 648 рубля, если погибли оба родителя или они не принимают участие в содержании несовершеннолетнего. С 1 апреля 2024 года социальная пенсия по потере кормильца будет проиндексирована на 14,75%. Размер пенсии за выслугу лет составляет 45 – 75 процентов от среднемесячного заработка в зависимости от ситуации", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Расчет пенсииФормула расчета страховой пенсии по старости достаточно громоздкая, но это обосновано. В частности, ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) рассчитывается на каждый год и зависит от периода трудового стажа до 2002 года, величины страховых взносов, уплаченных работодателем за гражданина, и от нормативного размера уплаченных страховых пенсионных взносов.Формула расчетаФормула расчета пенсии следующая:СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ),где СП - размер страховой пенсии по старости;ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент;СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости;ФВ - фиксированная выплата к страховой пенсии;КвФВ - коэффициент повышения ФВ, применяется при отсрочке обращения за назначением страховой пенсии.По словам Елены Григорьевой, заместителя декана по научной работе экономического факультета РУДН, ИПК состоит из старого коэффициента, набранного до 1 января 2015 года, и нового, полученного после этой даты. Всё это корректируется на К – коэффициент повышения ИПК, если обращение за пенсией происходит позднее возраста выхода на пенсию, закрепленного в законодательстве.В итоге ИПК в общей формуле расчета пенсии выглядит следующим образом:ИПК общий = (ИПК старый + ИПК новый) * КГодовое количество баллов рассчитывается с учётом СВгод – суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и НСВ – нормативным объемом страховых пенсионных взносов, установленных правительством. ИПК год = (СВгод / НСВ) * 10В соответствии с постановлением правительства РФ от 31.10.2024 № 1457 установлена предельная величина базы для начисления страховых взносов (НСВ) – 2 759 000 рублей. Норматив НСВ – рассчитывается как 1 565 000 * 16%, получаем 441 440руб.Пример расчета ИПК загод: например, у гражданина месячный оклад составляет 50 тыс.руб. Тогда годовой фонд заработной платы составляет 600 тыс.руб. Работодатель уплатил 16% от годового фонда, что составило 600 тыс * 16% = 96 тыс.руб. Согласно формуле, годовой ИПК составит: ИПК год = (960000/250400) * 10 = 3,83 балла."Также в общей формуле присутствует фиксированная часть. Эта сумма выплачивается всем получателям страховых пенсий, и не зависит от размера уплаченных страховых взносов. С 1 января 2025 года размер ФВ по старости составляет 8 907, 70 рублей. И в соответствии с 400-ФЗ, ФВ устанавливаются разного размера для разных категорий пенсионеров. Самую большую выплату получают те, кто проработал не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеет страховой стаж для мужчин не менее 25, а для женщин - не менее 20 лет, достигшие возраста 80 лет либо являющиеся инвалидами I группы (независимо от места жительства) и имеют трех иждивенцев – 36 606,98 рублей", - добавляет эксперт.Как узнать сумму пенсионных накопленийУзнать о своих пенсионных накоплениях можно в личном кабинете на сайте СФР или на портале "Госуслуги"."Узнать о пенсионных накоплениях также можно в МФЦ, там можно получить выписку на бумажном носителе", - уточняет Елена Григорьева."С 2022 года СФР предоставляет сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование осуществляется раз в три года в беззаявительном порядке, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) через Единый портал госуслуг", - добавляет Валентин Лупу.Как увеличить размер будущей пенсииНа размер трудовой пенсии в первую очередь влияет официальное трудоустройство и "белая" зарплата."Так как именно в этом случае копится стаж, а размер пенсионных отчислений зависит напрямую от размера зарплаты. При назначении пенсии учитывается средний официальный заработок (в случае серой зарплаты подсчету не будет подлежать ее неофициальная часть). Для того, чтобы увеличить будущую пенсию, стоит обратить внимание на пенсионный стаж, каждый проработанный год после появления права выхода на пенсию увеличивает ее размер. Не лишним будет и участие в добровольных пенсионных программах негосударственных и государственного пенсионных фондов", - говорит Оксана Васильева.Пенсия работающим пенсионерамРаботающие пенсионеры имеют право на пенсию при соблюдении следующих условий:Помимо этого, работающие пенсионеры могут получать и выплаты по инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет. С 2025 года возобновлена индексация пенсий работающих пенсионеров в феврале и апреле. Кроме того, в дополнение к индексации сохраняется повышение выплат, которое происходит в августе.Индексации и повышения в 2025 годуСтраховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2025 года были повышены на 7,3%. Затем в феврале произошло дополнительное увеличение пенсий до уровня фактической инфляции за 2024 год и в общей сложности размер выплат увеличился на 9,5%. Таким образом, Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1.01.2025 составляет 145,69 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 8 907, 70 рубля. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%.Законодательное регулированиеЗаконодательная основа для пенсий следующая:"Также есть различные нормативные акты органов исполнительной власти. Они могут быть как федеральными, так и региональными. Например, Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 “Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий"", - добавляет Оксана Васильева.Советы экспертовС конца 2015 года в стране действует институт потребительского банкротства, позволяющий добросовестным гражданам списать непосильные долги перед банками и МФО, пенсионеры должны знать, что они тоже могут воспользоваться этой возможностью."В целях поддержки данной категории населения в 2018 году были внесены изменения в закон о страховых пенсиях, согласно которым установлено правило: даже в процедуре банкротства пенсионер может продолжать получать пенсию удобным ему способом и без ограничений. Судебная практика по этому вопросу складывается по-разному, но все чаще суды идут навстречу гражданам и принимают решение о выдаче нуждающемуся пенсионеру всей суммы пенсии в процедуре банкротства даже в том случае, если размер пенсии превышает установленную величину прожиточного минимума", - сообщает Алексей Сорокин, консультант по банкротству компании "Финансово-правовой альянс".Изменения в 2025 годуВ 2025 году традиционно проиндексированы пенсии граждан на 9,5%. Социальная пенсия с 01.04.2025 будет проиндексирована на 14,75%.Людям с ограниченными возможностями здоровья также повышены пенсии и единые ежемесячные выплаты. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2025 года, по данным СФР, составляет 8 907,70 рублей в месяц. Кроме того, повысили стоимость пенсионного балла до 145,69 рублей. Сумму накопленных коэффициентов можно узнать в Социальном фонде России.В 2025 году прибавку к пенсии предоставили всем гражданам пенсионного возраста без привязки к работе. Индексация затронула работающих пенсионеров впервые с 2016 года.Пенсии военных с начала года проиндексированы на 9,5% по поручению президента РФ. С 1 октября они вырастут еще на 4,5% с учетом повышения уровня денежного довольствия военнослужащих.

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Евгения Нефедова

общество, алексей сорокин, елена григорьева, россия, пенсионный фонд рф, европейская юридическая служба, рудн