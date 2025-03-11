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Овчинский: в ТиНАО начнут строить третью башню бизнес-квартала "Прокшино"

Овчинский: в ТиНАО начнут строить третью башню бизнес-квартала "Прокшино" - РИА Новости, 11.03.2025

Овчинский: в ТиНАО начнут строить третью башню бизнес-квартала "Прокшино"

В Новой Москве начнут строительство третьей башни бизнес-квартала "Прокшино" на 35,5 тысячи "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 11.03.2025

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москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Новой Москве начнут строительство третьей башни бизнес-квартала "Прокшино" на 35,5 тысячи "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Общая площадь нового бизнес-центра составит порядка 35,5 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены офисы площадью от 70 до 1426 квадратных метров. На втором, третьем и 12-м этажах спроектированы террасы общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри бизнес-квартала реализуется концепция многофункционального пространства", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как уточнил министр, кроме офисов, в башне также будут расположены сервисные зоны, развлекательные и торговые площадки, пространства для коворкинга и других мероприятий, а также столовая для работников бизнес-центра.Бизнес-квартал возводит девелоперская компания "А101". Строительство проходит на участке площадью более 2,6 гектара. Офисное здание будет находиться между Филатовским шоссе и Старосаврасовской улицей, рядом со станцией метро "Прокшино". Кроме того, из метро в бизнес-центр можно будет зайти через крытый переход, минуя улицу.

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