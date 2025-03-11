Освобожденная от ВСУ Малая Локня

В конце минувшей недели российская армия начала масштабное наступление в Курской области.
В конце минувшей недели российская армия начала масштабное наступление в Курской области.
Малую Локню освободили 9 марта в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".
Малую Локню освободили 9 марта в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".
На фото: российский военнослужащий в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области.
На фото: российский военнослужащий в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области.
В этот же день российские войска также освободили села Черкасское Поречное и Косица.
В этот же день российские войска также освободили села Черкасское Поречное и Косица.
Поврежденная техника в окрестностях освобожденной Малой Локни.
Поврежденная техника в окрестностях освобожденной Малой Локни.
Бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка сообщили РИА Новости, что нашли тело своего командира Сергея Чебнева с позывным Отмель, который героически погиб в середине августа прошлого года при обороне Малой Локни.
Бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка сообщили РИА Новости, что нашли тело своего командира Сергея Чебнева с позывным Отмель, который героически погиб в середине августа прошлого года при обороне Малой Локни.
На фото: женская колония (ИК-11) в освобожденном селе.
На фото: женская колония (ИК-11) в освобожденном селе.
Масштабное наступление российских войск в Курской области продолжается. Во вторник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили еще 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.
Масштабное наступление российских войск в Курской области продолжается. Во вторник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили еще 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные делают все возможное для скорейшего выполнения задачи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные делают все возможное для скорейшего выполнения задачи.
Сгоревший автомобиль в освобожденном селе Малая Локня.
Сгоревший автомобиль в освобожденном селе Малая Локня.