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Освобожденная от ВСУ Малая Локня - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 11.03.2025 (обновлено: 17:30 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/osvobozhdenie-2004361996.html
Освобожденная от ВСУ Малая Локня
Освобожденная от ВСУ Малая Локня - РИА Новости, 11.03.2025
Освобожденная от ВСУ Малая Локня
Бойцы группировки войск "Север" 9 марта освободили Малую Локню в Курской области. Уникальные кадры из освобожденного села — в фотоленте ria.ru.
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курская область
сво
вооруженные силы рф
суджанский район
специальная военная операция на украине
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фото, фото, курская область, сво, вооруженные силы рф, суджанский район
Фото, Курская область, СВО, Вооруженные силы РФ, Суджанский район, Специальная военная операция на Украине

Освобожденная от ВСУ Малая Локня

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Бойцы группировки войск "Север" 9 марта освободили Малую Локню в Курской области. Уникальные кадры из освобожденного села — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В конце минувшей недели российская армия начала масштабное наступление в Курской области.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

В конце минувшей недели российская армия начала масштабное наступление в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Малую Локню освободили 9 марта в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Малую Локню освободили 9 марта в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: российский военнослужащий в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

На фото: российский военнослужащий в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В этот же день российские войска также освободили села Черкасское Поречное и Косица.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

В этот же день российские войска также освободили села Черкасское Поречное и Косица.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Поврежденная техника в окрестностях освобожденной Малой Локни.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Поврежденная техника в окрестностях освобожденной Малой Локни.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка сообщили РИА Новости, что нашли тело своего командира Сергея Чебнева с позывным Отмель, который героически погиб в середине августа прошлого года при обороне Малой Локни.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка сообщили РИА Новости, что нашли тело своего командира Сергея Чебнева с позывным Отмель, который героически погиб в середине августа прошлого года при обороне Малой Локни.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: женская колония (ИК-11) в освобожденном селе.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

На фото: женская колония (ИК-11) в освобожденном селе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Масштабное наступление российских войск в Курской области продолжается. Во вторник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили еще 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Масштабное наступление российских войск в Курской области продолжается. Во вторник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили еще 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные делают все возможное для скорейшего выполнения задачи.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные делают все возможное для скорейшего выполнения задачи.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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9 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Сгоревший автомобиль в освобожденном селе Малая Локня.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Сгоревший автомобиль в освобожденном селе Малая Локня.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоКурская областьСВОВооруженные силы РФСуджанский район
 
 
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