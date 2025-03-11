https://ria.ru/20250311/osveschenie-2004393023.html

Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье

Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025

Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье

Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение более чем в 730 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за февраль, сообщает... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:49:00+03:00

2025-03-11T18:49:00+03:00

2025-03-11T18:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение более чем в 730 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Заявки на замену перегоревших ламп поступали от жителей региона в Единую диспетчерскую службу. Контроль за их исполнением осуществляли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В министерстве уточнили, что сотрудники управляющей компании должны устранять неполадки в системе освещения в течение семи дней после получения заявки от жителей многоквартирных домов. Если заявка не была принята, то жильцы могут обратиться в территориальный отдел министерства.

https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004370454.html

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