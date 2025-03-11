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Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:49 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/osveschenie-2004393023.html
Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье
Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье
Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение более чем в 730 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за февраль, сообщает... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:49:00+03:00
2025-03-11T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение более чем в 730 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Заявки на замену перегоревших ламп поступали от жителей региона в Единую диспетчерскую службу. Контроль за их исполнением осуществляли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В министерстве уточнили, что сотрудники управляющей компании должны устранять неполадки в системе освещения в течение семи дней после получения заявки от жителей многоквартирных домов. Если заявка не была принята, то жильцы могут обратиться в территориальный отдел министерства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Коммунальщики восстановили освещение в 730 подъездах в Подмосковье

В более чем 730 подъездах в подмосковных домах восстановили освещение за февраль

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение более чем в 730 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Заявки на замену перегоревших ламп поступали от жителей региона в Единую диспетчерскую службу. Контроль за их исполнением осуществляли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В министерстве уточнили, что сотрудники управляющей компании должны устранять неполадки в системе освещения в течение семи дней после получения заявки от жителей многоквартирных домов. Если заявка не была принята, то жильцы могут обратиться в территориальный отдел министерства.
Малярные работы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале
Вчера, 17:11
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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