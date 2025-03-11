https://ria.ru/20250311/oruzhie-2004403815.html

На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине

На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине - РИА Новости, 11.03.2025

На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине

Прекращение поставок американской военной помощи Украине подорвет боевой дух ВСУ, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:43:00+03:00

2025-03-11T19:43:00+03:00

2025-03-11T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Прекращение поставок американской военной помощи Украине подорвет боевой дух ВСУ, пишет Il Fatto Quotidiano."Украинцам не хватало систем ATACMS еще до прихода Трампа к власти, но, возможно, самой острой проблемой станет отсутствие высокоточных артиллерийских систем HIMARS", — говорится в публикации.Как отмечает издание, у украинских военных могут также возникнуть затруднения с военной техникой, хранящейся на складах, поскольку она нуждается в обслуживании."Все это окажет давление на еще одно оружие Киева — моральный дух армии", — резюмируется в статье.Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок.На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 2:00 мск 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004367361.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины