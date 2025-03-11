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На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/oruzhie-2004403815.html
На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине
На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине - РИА Новости, 11.03.2025
На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине
Прекращение поставок американской военной помощи Украине подорвет боевой дух ВСУ, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:43:00+03:00
2025-03-11T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Прекращение поставок американской военной помощи Украине подорвет боевой дух ВСУ, пишет Il Fatto Quotidiano."Украинцам не хватало систем ATACMS еще до прихода Трампа к власти, но, возможно, самой острой проблемой станет отсутствие высокоточных артиллерийских систем HIMARS", — говорится в публикации.Как отмечает издание, у украинских военных могут также возникнуть затруднения с военной техникой, хранящейся на складах, поскольку она нуждается в обслуживании."Все это окажет давление на еще одно оружие Киева — моральный дух армии", — резюмируется в статье.Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок.На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 2:00 мск 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004367361.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине

FQ: приостановка Вашингтоном военной помощи Киеву подорвет боевой дух ВСУ

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Прекращение поставок американской военной помощи Украине подорвет боевой дух ВСУ, пишет Il Fatto Quotidiano.
"Украинцам не хватало систем ATACMS еще до прихода Трампа к власти, но, возможно, самой острой проблемой станет отсутствие высокоточных артиллерийских систем HIMARS", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, у украинских военных могут также возникнуть затруднения с военной техникой, хранящейся на складах, поскольку она нуждается в обслуживании.
«
"Все это окажет давление на еще одно оружие Киева — моральный дух армии", — резюмируется в статье.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок.
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.
Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 2:00 мск 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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