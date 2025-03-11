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В Калужской области раскрыли ОПГ, помогавшую мигрантам получать гражданство

В Калужской области раскрыли ОПГ, помогавшую мигрантам получать гражданство - РИА Новости, 11.03.2025

В Калужской области раскрыли ОПГ, помогавшую мигрантам получать гражданство

Семерых членов ОПГ, занимавшейся организацией фиктивных браков с мигрантами для получения ими гражданства РФ, осудили в Калужской области, сообщает УФСБ по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:03:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Семерых членов ОПГ, занимавшейся организацией фиктивных браков с мигрантами для получения ими гражданства РФ, осудили в Калужской области, сообщает УФСБ по региону. "Установлено, что семь жителей Калужской области… с 2015 года под видом "Бюро переводов" осуществляли противоправную деятельность, основанную на оформлении разрешений на временное проживание в РФ иностранцам по упрощенной процедуре за денежное вознаграждение путем регистрации фиктивных браков", - говорится в сообщении. Уточняется, что большинство мигрантов постоянно проживали и работали в Москве, а Калужскую область использовали в качестве места получения миграционного статуса и гражданства РФ. Пятеро учредителей "Бюро переводов", по данным УФСБ, осуществляли поиск фиктивных жен из числа маргинальных и малообеспеченных граждан. Пользуясь их тяжелым материальным положением, предлагали за 15-25 тысяч рублей заключить фиктивные браки с мигрантами сроком от 3 до 6 месяцев. Для ускоренной и беспрепятственной подачи заявлений на регистрацию браков участники преступной группы установили коррупционные контакты с сотрудницей ЗАГС города Наро-Фоминск Московской области и сотрудницей отдела по вопросам миграции ОМВД России по Малоярославецкому району, утверждает ведомство. "За каждого мигранта, подающего документы на разрешение на временное пребывание по фиктивному браку, сотрудница миграционного отдела получала денежные средства в размере 15 тысяч рублей", - информирует УФСБ. За организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц, обвиняемые получили от двух лет до 4,5 лет лишения свободы. Одной из фигуранток суд отложил реальное отбывание наказания до достижения ее сыном 14 лет – это случится в 2037 году, информирует УФСБ.

https://ria.ru/20241015/gosduma-1978119262.html

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