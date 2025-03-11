https://ria.ru/20250311/nuuk-2004391155.html

В столице Гренландии проголосовали около 15,9 процента избирателей

В столице Гренландии проголосовали около 15,9 процента избирателей - РИА Новости, 11.03.2025

В столице Гренландии проголосовали около 15,9 процента избирателей

Около 15,9% избирателей столицы Гренландии, или около 1,6 тыс. человек, проголосовали в первые три часа нынешних парламентских выборов на острове, заявили РИА... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:37:00+03:00

2025-03-11T18:37:00+03:00

2025-03-11T19:07:00+03:00

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 15,9% избирателей столицы Гренландии, или около 1,6 тыс. человек, проголосовали в первые три часа нынешних парламентских выборов на острове, заявили РИА Новости представители мэрии города. "По состоянию на 12.00 (17.00 по московскому времени) явка в Нууке составляет 15,9%, или около 1,6 тыс. проголосовавших", - сказали представители местных властей. Избирательные участки открылись в 09.00 (14.00 по московскому времени). Всего на последних парламентских выборах 2021 года общая явка на острове составила 65,92% среди примерно 41 тысячи избирателей. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004368004.html

https://ria.ru/20250310/zaharova-2004192663.html

https://ria.ru/20250310/premer-2004084706.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп