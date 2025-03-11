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В Новосибирске семья легализовала 300 незаконных мигрантов
В Новосибирске семья легализовала 300 незаконных мигрантов - РИА Новости, 11.03.2025
В Новосибирске семья легализовала 300 незаконных мигрантов
Семейная пара в Новосибирске организовала канал незаконной миграции выходцев из ближнего зарубежья и за несколько лет легализовала свыше 300 иностранцев,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:41:00+03:00
2025-03-11T09:41:00+03:00
2025-03-11T09:41:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Семейная пара в Новосибирске организовала канал незаконной миграции выходцев из ближнего зарубежья и за несколько лет легализовала свыше 300 иностранцев, сообщает УФСБ по Новосибирской области. "Семейным бизнесом руководила гражданка 1989 года рождения, находившаяся за пределами Новосибирской области. За денежное вознаграждение фигуранты оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры и поддельные миграционные документы. По оперативным данным, за несколько лет семье удалось легализовать свыше 300 иностранцев", - говорится в сообщении. На основании работы оперативников ФСБ следственное управление СК России по Новосибирской области в отношении двоих новосибирцев возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). "Подозреваемая объявлена в федеральный розыск, ее соучастнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников преступной группы", - отметили в УФСБ.
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происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске семья легализовала 300 незаконных мигрантов
В Новосибирске семья легализовала более 300 незаконных мигрантов