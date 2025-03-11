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Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:07 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/nmitsy-2004419649.html
Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского
Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского - РИА Новости, 11.03.2025
Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского
Состояние женщины, пострадавшей в Домодедово при атаке БПЛА на Подмосковье, стабилизировалось, ее перевели в НМИЦ хирургии имени Вишневского, сообщила глава... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:07:00+03:00
2025-03-11T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
андрей воробьев
дмитрий песков
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в Домодедово при атаке БПЛА на Подмосковье, стабилизировалось, ее перевели в НМИЦ хирургии имени Вишневского, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке БПЛА в частном секторе в Домодедово пострадала 43-летняя женщина, она находилась в больнице в тяжелом состоянии. Сперва глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что пострадавшая женщина находится в реанимации. "Врачи сообщили, что состояние пострадавшей женщины стабилизировалось. Она переведена в НМИЦ хирургии имени Вишневского для дальнейшего лечения. Желаю скорейшего восстановления", - написала Хрусталева в Telegram-канале. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
https://ria.ru/20250311/vorobev-2004293731.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, андрей воробьев, дмитрий песков, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков, Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского

Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА на Подмосковье, стабилизировалось

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара БПЛА в Домодедово
Последствия удара БПЛА в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара БПЛА в Домодедово
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в Домодедово при атаке БПЛА на Подмосковье, стабилизировалось, ее перевели в НМИЦ хирургии имени Вишневского, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке БПЛА в частном секторе в Домодедово пострадала 43-летняя женщина, она находилась в больнице в тяжелом состоянии.
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Воробьев рассказал о пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье
Вчера, 12:46
Сперва глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что пострадавшая женщина находится в реанимации.
«
"Врачи сообщили, что состояние пострадавшей женщины стабилизировалось. Она переведена в НМИЦ хирургии имени Вишневского для дальнейшего лечения. Желаю скорейшего восстановления", - написала Хрусталева в Telegram-канале.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваАндрей ВоробьевДмитрий ПесковДомодедово (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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