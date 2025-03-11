https://ria.ru/20250311/nmitsy-2004419649.html

Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского

Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского - РИА Новости, 11.03.2025

Пострадавшую при атаке БПЛА в Домодедово перевели в НМИЦ имени Вишневского

Состояние женщины, пострадавшей в Домодедово при атаке БПЛА на Подмосковье, стабилизировалось, ее перевели в НМИЦ хирургии имени Вишневского, сообщила глава... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:07:00+03:00

2025-03-11T22:07:00+03:00

2025-03-11T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

москва

андрей воробьев

дмитрий песков

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в Домодедово при атаке БПЛА на Подмосковье, стабилизировалось, ее перевели в НМИЦ хирургии имени Вишневского, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке БПЛА в частном секторе в Домодедово пострадала 43-летняя женщина, она находилась в больнице в тяжелом состоянии. Сперва глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что пострадавшая женщина находится в реанимации. "Врачи сообщили, что состояние пострадавшей женщины стабилизировалось. Она переведена в НМИЦ хирургии имени Вишневского для дальнейшего лечения. Желаю скорейшего восстановления", - написала Хрусталева в Telegram-канале. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.

https://ria.ru/20250311/vorobev-2004293731.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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