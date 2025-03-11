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Небензя назвал ЕС апологетом войны - РИА Новости, 11.03.2025
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18:40 11.03.2025 (обновлено: 18:41 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/nebenzya-2004392042.html
Небензя назвал ЕС апологетом войны
Небензя назвал ЕС апологетом войны - РИА Новости, 11.03.2025
Небензя назвал ЕС апологетом войны
Евросоюз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и РФ по Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:40:00+03:00
2025-03-11T18:41:00+03:00
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ООН, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и РФ по Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998303631.html
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в мире, сша, россия, украина, василий небензя, оон, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Евросоюз
Небензя назвал ЕС апологетом войны

Небензя: ЕС прилагает все силы, чтобы помешать диалогу США и России по Украине

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и РФ по Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
9 февраля, 21:06
 
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