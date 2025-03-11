https://ria.ru/20250311/nebenzya-2004392042.html

Небензя назвал ЕС апологетом войны

Небензя назвал ЕС апологетом войны - РИА Новости, 11.03.2025

Небензя назвал ЕС апологетом войны

Евросоюз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и РФ по Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:40:00+03:00

2025-03-11T18:40:00+03:00

2025-03-11T18:41:00+03:00

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ООН, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и РФ по Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998303631.html

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россия

украина

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Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, василий небензя, оон, евросоюз