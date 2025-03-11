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Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось постановкой - РИА Новости, 11.03.2025
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14:37 11.03.2025 (обновлено: 15:51 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/napadenie-2004323816.html
Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось постановкой
Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось постановкой - РИА Новости, 11.03.2025
Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось постановкой
Видеоролик с якобы нападением группы подростков на девочку-квадробера в Новосибирске оказался постановочным, сообщило ГУ МВД по Новосибирской области. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:37:00+03:00
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россия
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НОВОСИБИРСК, 11 мар — РИА Новости. Видеоролик с якобы нападением группы подростков на девочку-квадробера в Новосибирске оказался постановочным, сообщило ГУ МВД по Новосибирской области. &quot;При проверке опубликованной в Сети информации полицейские обнаружили видеозапись, на которой просматривается весь инцидент от начала и до конца. Изучив имеющиеся в распоряжении сведения, в полиции считают, что видеосъемка носила постановочный характер&quot;, — отметили в ведомстве.В главке МВД призвали граждан внимательнее относиться к контенту, который распространяется в социальных сетях, блогах или на личных страницах. В СМИ ранее появилось видео, на котором группа подростков у комплекса "Сибирь-Арена" догоняет девочку в маске животного, валит ее на землю и надевает на нее наручники. Затем появилась информация о том, что нападение было просто инсценировано, а девочка не пострадала. Полицейские и следователи СК организовали проверку. Квадробинг, или квадробика, — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в Сети распространяются кадры, как подростки едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
https://ria.ru/20241128/kvadrobery-1986137199.html
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происшествия, россия, мария львова-белова
Происшествия, Россия, Мария Львова-Белова
Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось постановкой

МВД: видео с нападением на девочку в Новосибирске оказалось постановочным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 11 мар — РИА Новости. Видеоролик с якобы нападением группы подростков на девочку-квадробера в Новосибирске оказался постановочным, сообщило ГУ МВД по Новосибирской области.
«

"При проверке опубликованной в Сети информации полицейские обнаружили видеозапись, на которой просматривается весь инцидент от начала и до конца. Изучив имеющиеся в распоряжении сведения, в полиции считают, что видеосъемка носила постановочный характер", — отметили в ведомстве.

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В главке МВД призвали граждан внимательнее относиться к контенту, который распространяется в социальных сетях, блогах или на личных страницах.
В СМИ ранее появилось видео, на котором группа подростков у комплекса "Сибирь-Арена" догоняет девочку в маске животного, валит ее на землю и надевает на нее наручники. Затем появилась информация о том, что нападение было просто инсценировано, а девочка не пострадала. Полицейские и следователи СК организовали проверку.
Квадробинг, или квадробика, — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в Сети распространяются кадры, как подростки едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
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