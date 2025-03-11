Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось постановкой
МВД: видео с нападением на девочку в Новосибирске оказалось постановочным
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 мар — РИА Новости. Видеоролик с якобы нападением группы подростков на девочку-квадробера в Новосибирске оказался постановочным, сообщило ГУ МВД по Новосибирской области.
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"При проверке опубликованной в Сети информации полицейские обнаружили видеозапись, на которой просматривается весь инцидент от начала и до конца. Изучив имеющиеся в распоряжении сведения, в полиции считают, что видеосъемка носила постановочный характер", — отметили в ведомстве.
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В главке МВД призвали граждан внимательнее относиться к контенту, который распространяется в социальных сетях, блогах или на личных страницах.
В СМИ ранее появилось видео, на котором группа подростков у комплекса "Сибирь-Арена" догоняет девочку в маске животного, валит ее на землю и надевает на нее наручники. Затем появилась информация о том, что нападение было просто инсценировано, а девочка не пострадала. Полицейские и следователи СК организовали проверку.
Квадробинг, или квадробика, — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в Сети распространяются кадры, как подростки едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
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