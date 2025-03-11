https://ria.ru/20250311/moskva-2004740217.html

В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока

В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока - РИА Новости, 13.03.2025

В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока

В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-11T14:16:00+03:00

2025-03-11T14:16:00+03:00

2025-03-13T13:47:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Двенадцать новых станций очистки поверхностного стока появилось в Москве в 2024 году. За последние 15 лет число очистных станций в столице значительно выросло - до 260", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в Москве строятся полностью автоматизированные станции, где поверхностные сточные воды проходят несколько ступеней механической очистки. "Кроме того, проводим реконструкцию и модернизацию существующих очистных объектов. На них внедряются современные технологии очистки воды, включая удаленное и автоматизированное управление, многоступенчатую фильтрацию и ультрафиолетовое обеззараживание. Эти методы помогают снижать негативное воздействие на экологию города", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250113/rekonstruktsiya-1993422576.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва