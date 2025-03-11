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В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока - РИА Новости, 13.03.2025
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14:16 11.03.2025 (обновлено: 13:47 13.03.2025)
https://ria.ru/20250311/moskva-2004740217.html
В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока
В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока - РИА Новости, 13.03.2025
В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока
В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-11T14:16:00+03:00
2025-03-13T13:47:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Двенадцать новых станций очистки поверхностного стока появилось в Москве в 2024 году. За последние 15 лет число очистных станций в столице значительно выросло - до 260", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в Москве строятся полностью автоматизированные станции, где поверхностные сточные воды проходят несколько ступеней механической очистки. "Кроме того, проводим реконструкцию и модернизацию существующих очистных объектов. На них внедряются современные технологии очистки воды, включая удаленное и автоматизированное управление, многоступенчатую фильтрацию и ультрафиолетовое обеззараживание. Эти методы помогают снижать негативное воздействие на экологию города", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250113/rekonstruktsiya-1993422576.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока

В Москве в 2024 году появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБольше 10 станций очистки поверхностного стока появилось в Москве в 2024 году
Больше 10 станций очистки поверхностного стока появилось в Москве в 2024 году - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве появилось 12 новых станций очистки поверхностного стока в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Двенадцать новых станций очистки поверхностного стока появилось в Москве в 2024 году. За последние 15 лет число очистных станций в столице значительно выросло - до 260", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в Москве строятся полностью автоматизированные станции, где поверхностные сточные воды проходят несколько ступеней механической очистки.
"Кроме того, проводим реконструкцию и модернизацию существующих очистных объектов. На них внедряются современные технологии очистки воды, включая удаленное и автоматизированное управление, многоступенчатую фильтрацию и ультрафиолетовое обеззараживание. Эти методы помогают снижать негативное воздействие на экологию города", - уточняется в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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