https://ria.ru/20250311/moskva-2004291116.html

Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта

Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта - РИА Новости, 11.03.2025

Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта

Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает руководитель столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:31:00+03:00

2025-03-11T12:31:00+03:00

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москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Раис Чигликов."В общей сложности подготовили свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 300 тысяч горшочных растений, среди которых примула, цикламен, пеларгония, гортензия, крокусы, нарциссы и гиацинты. Высаживать луковицы начали еще в декабре и январе. В феврале, когда бутоны сформировались и начали набирать цвет, приступили к срезке цветов", - приводятся в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.Отмечается, что в теплицах Москвы тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, такой способ ускоряет развитие растения, формирует крупные бутоны и длинные стебли. Подчеркивается, что стоит отдавать предпочтение тюльпанам с закрытыми бутонами, потому что они быстро раскроются в воде и простоят долго, не стоит приобретать цветы, перетянутые резинкой, поскольку она вредит бутонам.

https://realty.ria.ru/20250307/moskva-2003548640.html

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москва, 8 марта