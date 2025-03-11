https://ria.ru/20250311/moskva-2004291116.html
Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта
Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта - РИА Новости, 11.03.2025
Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта
Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает руководитель столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:31:00+03:00
2025-03-11T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Раис Чигликов."В общей сложности подготовили свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 300 тысяч горшочных растений, среди которых примула, цикламен, пеларгония, гортензия, крокусы, нарциссы и гиацинты. Высаживать луковицы начали еще в декабре и январе. В феврале, когда бутоны сформировались и начали набирать цвет, приступили к срезке цветов", - приводятся в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.Отмечается, что в теплицах Москвы тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, такой способ ускоряет развитие растения, формирует крупные бутоны и длинные стебли. Подчеркивается, что стоит отдавать предпочтение тюльпанам с закрытыми бутонами, потому что они быстро раскроются в воде и простоят долго, не стоит приобретать цветы, перетянутые резинкой, поскольку она вредит бутонам.
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москва, 8 марта
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, 8 марта
Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта
В теплицах Москвы к 8 марта вырастили более 1,2 миллиона тюльпанов
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Раис Чигликов.
"В общей сложности подготовили свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 300 тысяч горшочных растений, среди которых примула, цикламен, пеларгония, гортензия, крокусы, нарциссы и гиацинты. Высаживать луковицы начали еще в декабре и январе. В феврале, когда бутоны сформировались и начали набирать цвет, приступили к срезке цветов", - приводятся в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в теплицах Москвы тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, такой способ ускоряет развитие растения, формирует крупные бутоны и длинные стебли.
Подчеркивается, что стоит отдавать предпочтение тюльпанам с закрытыми бутонами, потому что они быстро раскроются в воде и простоят долго, не стоит приобретать цветы, перетянутые резинкой, поскольку она вредит бутонам.