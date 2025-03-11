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В Москве ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома - РИА Новости, 11.03.2025
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12:22 11.03.2025 (обновлено: 13:51 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/moskva-2004289558.html
В Москве ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома
В Москве ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома - РИА Новости, 11.03.2025
В Москве ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома
Специалисты ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома на Домодедовской улице на юге Москвы, повреждения незначительные, рассказал заммэра... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:22:00+03:00
2025-03-11T13:51:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
московская область (подмосковье)
петр бирюков
сергей собянин
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Специалисты ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома на Домодедовской улице на юге Москвы, повреждения незначительные, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 74 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. "Большое количество беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО были сбиты на территории Московской области, в том числе на территории Москвы. В данном случае, на Домодедовской, 27, силами ПВО был сбит беспилотник. От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остеклений. Службы все на месте, работают. Никто в результате этой атаки не пострадал. Никто телесных не получил повреждений, поэтому сейчас отрабатывается вся ситуация", - заявил Бирюков в эфире телеканала "Москва 24". Он отметил, что специалистами будут приняты меры к восстановлению остекления и кровельного покрытия дома. "Никаких затруднений движения нет, улицы не перекрыты, но службы работают здесь на месте для того, чтобы эти небольшие механические повреждения ликвидировать", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20250311/rosseti-2004261907.html
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, московская область (подмосковье), петр бирюков, сергей собянин, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московская область (Подмосковье), Петр Бирюков, Сергей Собянин, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Москве ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома

Бирюков: в Москве ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Специалисты ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на крышу дома на Домодедовской улице на юге Москвы, повреждения незначительные, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 74 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице.
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"Большое количество беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО были сбиты на территории Московской области, в том числе на территории Москвы. В данном случае, на Домодедовской, 27, силами ПВО был сбит беспилотник. От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остеклений. Службы все на месте, работают. Никто в результате этой атаки не пострадал. Никто телесных не получил повреждений, поэтому сейчас отрабатывается вся ситуация", - заявил Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
Он отметил, что специалистами будут приняты меры к восстановлению остекления и кровельного покрытия дома.
"Никаких затруднений движения нет, улицы не перекрыты, но службы работают здесь на месте для того, чтобы эти небольшие механические повреждения ликвидировать", - добавил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияГородское хозяйство МосквыМоскваМосковская область (Подмосковье)Петр БирюковСергей СобянинАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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