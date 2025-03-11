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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.03.2025
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09:22 11.03.2025 (обновлено: 10:18 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/moskva-2004168692.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.03.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Кратковременные дожди, понижение атмосферного давления и температура до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 11.03.2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение атмосферного давления и температура до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор очередного североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 11 - плюс 13, по области плюс 9 - плюс 14 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба."Рекорд сегодняшнего дня составляет плюс 13 градусов, установлен он в 2015 году. Вероятность обновления рекорда есть, но она низкая", - добавил Леус.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до 13 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Теплая погода в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение атмосферного давления и температура до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор очередного североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 11 - плюс 13, по области плюс 9 - плюс 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба.
"Рекорд сегодняшнего дня составляет плюс 13 градусов, установлен он в 2015 году. Вероятность обновления рекорда есть, но она низкая", - добавил Леус.
 
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