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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.03.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Кратковременные дожди, понижение атмосферного давления и температура до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:22:00+03:00
2025-03-11T09:22:00+03:00
2025-03-11T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение атмосферного давления и температура до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор очередного североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 11 - плюс 13, по области плюс 9 - плюс 14 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба."Рекорд сегодняшнего дня составляет плюс 13 градусов, установлен он в 2015 году. Вероятность обновления рекорда есть, но она низкая", - добавил Леус.
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москва, погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до 13 градусов тепла
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение атмосферного давления и температура до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор очередного североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 11 - плюс 13, по области плюс 9 - плюс 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба.
"Рекорд сегодняшнего дня составляет плюс 13 градусов, установлен он в 2015 году. Вероятность обновления рекорда есть, но она низкая", - добавил Леус.