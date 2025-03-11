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Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе - РИА Новости, 11.03.2025
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01:30 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/mosgorsud-2004206439.html
Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе
Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе - РИА Новости, 11.03.2025
Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе
Уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе поступило в Мосгорсуд для заочного рассмотрения по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:30:00+03:00
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россия
одесса
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе поступило в Мосгорсуд для заочного рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в суде. "Дело в отношении Пановского зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. В ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры. Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250307/vsu-2003728870.html
https://ria.ru/20241120/natsionalist-1984734041.html
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россия, одесса, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Одесса, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе

Мосгорсуд рассмотрит дело Пановского о нападении на консульство России в Одессе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе поступило в Мосгорсуд для заочного рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело в отношении Пановского зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.
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Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. В ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры.
Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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