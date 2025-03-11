https://ria.ru/20250311/mosgorsud-2004206439.html

Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе

Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе - РИА Новости, 11.03.2025

Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на консульство России в Одессе

Уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе поступило в Мосгорсуд для заочного рассмотрения по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:30:00+03:00

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2025-03-11T01:30:00+03:00

россия

одесса

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе поступило в Мосгорсуд для заочного рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в суде. "Дело в отношении Пановского зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. В ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры. Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250307/vsu-2003728870.html

https://ria.ru/20241120/natsionalist-1984734041.html

россия

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, одесса, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия