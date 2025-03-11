https://ria.ru/20250311/mirotvortsy-2004382117.html

Генсек НАТО сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Генсек НАТО сделал заявление об отправке миротворцев на Украину - РИА Новости, 11.03.2025

Генсек НАТО сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Европейские миротворцы могут не поехать на Украину после завершения конфликта, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Косово, его слова приводит... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:50:00+03:00

2025-03-11T17:50:00+03:00

2025-03-11T22:47:00+03:00

в мире

украина

россия

марк рютте

кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские миротворцы могут не поехать на Украину после завершения конфликта, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Косово, его слова приводит издание "Страна.ua"."Есть и иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, кроме отправки европейских сил", — говорится в тексте публикации.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004349712.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html

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в мире, украина, россия, марк рютте, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)