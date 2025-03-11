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В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга" - РИА Новости, 11.03.2025
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08:11 11.03.2025 (обновлено: 10:42 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html
В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга"
В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга" - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга"
Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:11:00+03:00
2025-03-11T10:42:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
видное
мираторг
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", - сообщили в компании."Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненных сотрудников", - добавили там.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004227107.html
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происшествия, москва, сергей собянин, видное, мираторг, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Видное, Мираторг, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга"

В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга", двое пострадали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово. 11 марта 2025
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово. 11 марта 2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
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"В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", - сообщили в компании.
"Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненных сотрудников", - добавили там.
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ПроисшествияМоскваСергей СобянинВидноеМираторгАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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