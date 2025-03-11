https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html

В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга"

В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга" - РИА Новости, 11.03.2025

В Домодедово при атаке БПЛА погиб сотрудник "Мираторга"

Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:11:00+03:00

2025-03-11T08:11:00+03:00

2025-03-11T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", - сообщили в компании."Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненных сотрудников", - добавили там.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004227107.html

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