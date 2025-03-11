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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 11.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:39:00+03:00

2025-03-11T14:39:00+03:00

2025-03-11T14:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

харьковская область

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность