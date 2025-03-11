https://ria.ru/20250311/meksika-2004210373.html

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек - РИА Новости, 11.03.2025

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х. РИА Новости, 11.03.2025

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МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х. "Правительство штата сожалеет о гибели 11 человек в результате опрокидывания автобуса на шоссе Митла-Теуантепек, в 200 метрах от въезда в общину Санто-Доминго-Нарро, произошедшего в понедельник утром", - говорится в сообщении правительства. Со ссылкой на главу регионального МВД Хесуса Ромеро Лопеса сообщается, что двое пострадавших были переведены с "красным кодом", десять - с "желтым кодом" для оказания медицинской помощи в больницу Хучитан-де-Сарагоса. Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим семьям через агентства поддержки граждан и семей Оахаки.

https://ria.ru/20250301/bolivija-2002485659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оахака, мексика