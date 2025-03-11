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В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек - РИА Новости, 11.03.2025
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:01:00+03:00
2025-03-11T03:01:00+03:00
2025-03-11T03:01:00+03:00
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МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х. "Правительство штата сожалеет о гибели 11 человек в результате опрокидывания автобуса на шоссе Митла-Теуантепек, в 200 метрах от въезда в общину Санто-Доминго-Нарро, произошедшего в понедельник утром", - говорится в сообщении правительства. Со ссылкой на главу регионального МВД Хесуса Ромеро Лопеса сообщается, что двое пострадавших были переведены с "красным кодом", десять - с "желтым кодом" для оказания медицинской помощи в больницу Хучитан-де-Сарагоса. Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим семьям через агентства поддержки граждан и семей Оахаки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оахака, мексика
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек
На юге Мексики в ДТП с автобусом погибли 11 человек, еще 12 пострадали
МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости.
Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х
.
"Правительство штата сожалеет о гибели 11 человек в результате опрокидывания автобуса на шоссе Митла-Теуантепек, в 200 метрах от въезда в общину Санто-Доминго-Нарро, произошедшего в понедельник утром", - говорится в сообщении правительства.
Со ссылкой на главу регионального МВД Хесуса Ромеро Лопеса сообщается, что двое пострадавших были переведены с "красным кодом", десять - с "желтым кодом" для оказания медицинской помощи в больницу Хучитан-де-Сарагоса.
Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим семьям через агентства поддержки граждан и семей Оахаки.