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В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек - РИА Новости, 11.03.2025
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03:01 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/meksika-2004210373.html
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек - РИА Новости, 11.03.2025
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:01:00+03:00
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МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х. "Правительство штата сожалеет о гибели 11 человек в результате опрокидывания автобуса на шоссе Митла-Теуантепек, в 200 метрах от въезда в общину Санто-Доминго-Нарро, произошедшего в понедельник утром", - говорится в сообщении правительства. Со ссылкой на главу регионального МВД Хесуса Ромеро Лопеса сообщается, что двое пострадавших были переведены с "красным кодом", десять - с "желтым кодом" для оказания медицинской помощи в больницу Хучитан-де-Сарагоса. Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим семьям через агентства поддержки граждан и семей Оахаки.
https://ria.ru/20250301/bolivija-2002485659.html
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в мире, оахака, мексика
В мире, Оахака, Мексика
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек

На юге Мексики в ДТП с автобусом погибли 11 человек, еще 12 пострадали

© AP Photo / Marco UgarteПолиция в Мексике
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Полиция в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и еще 12 пострадали при аварии с участием автобуса в мексиканском штате Оахака, сообщило региональное правительство в соцсети Х.
"Правительство штата сожалеет о гибели 11 человек в результате опрокидывания автобуса на шоссе Митла-Теуантепек, в 200 метрах от въезда в общину Санто-Доминго-Нарро, произошедшего в понедельник утром", - говорится в сообщении правительства.
Со ссылкой на главу регионального МВД Хесуса Ромеро Лопеса сообщается, что двое пострадавших были переведены с "красным кодом", десять - с "желтым кодом" для оказания медицинской помощи в больницу Хучитан-де-Сарагоса.
Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим семьям через агентства поддержки граждан и семей Оахаки.
Последствия столкновения двух автобусов в городе Уюни в Боливии. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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