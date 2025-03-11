https://ria.ru/20250311/medal-2004357734.html

Спикера Заксобрания Карелии-участника СВО наградили медалью

Спикера Заксобрания Карелии-участника СВО наградили медалью - РИА Новости, 11.03.2025

Спикера Заксобрания Карелии-участника СВО наградили медалью

Председателю Законодательного Собрания Карелии Элиссану Шандаловичу, вернувшемуся из зоны специальной военной операции, вручили медаль ордена "За заслуги перед... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:19:00+03:00

2025-03-11T16:19:00+03:00

2025-03-11T16:19:00+03:00

республика карелия

сво

александр гуцан

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Председателю Законодательного Собрания Карелии Элиссану Шандаловичу, вернувшемуся из зоны специальной военной операции, вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает пресс-служба регионального парламента. Спикера Заксобрания наградили во вторник в Карельском филиале РАНХиГС. Там проходило обсуждение реализации региональной программы для ветеранов и участников СВО "Герои Карелии". Медаль Шандаловичу вручил полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан. Во время мероприятия председатель регионального парламента поблагодарил президента России Владимира Путина. "Горжусь тем, что тружусь на благо нашей великой страны. Эта награда, как я ощущаю, принадлежит тем людям, с которыми вместе шел по жизни, трудился, вместе служил: моим родителям, учителям, наставникам. Я горжусь тем, что получаю эту награду после возвращения из зоны специальной военной операции, где с моими коллегами, врачами, медсестрами мы спасали жизни наших бойцов, возвращали их в строй. Служу России!" – приводит пресс-служба слова спикера Заксобрания. Шандалович является председателем Законодательного Собрания Карелии с 2016 года. Летом 2024 года он отправился в зону специальной военной операции. Полгода он служил врачом в военно-полевом госпитале в ЛНР.

https://ria.ru/20250220/zakon-2000541211.html

https://ria.ru/20250204/kareliya-1997381255.html

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республика карелия, сво, александр гуцан