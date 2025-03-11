https://ria.ru/20250311/matvienko-2004350840.html

Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко

Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.03.2025

Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко

Большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой, поэтому необходимо обеспечить для их детей всю инфраструктуру, заявила председатель Совета... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:48:00+03:00

2025-03-11T15:48:00+03:00

2025-03-11T15:48:00+03:00

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой, поэтому необходимо обеспечить для их детей всю инфраструктуру, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ. "Ключевым фактором для родителей, которые думают рожать или нет, является, конечно, твердая гарантия государства в обеспечении доступности инфраструктуры сопровождения роста детей: это и образование, и здравоохранение, и так далее. Государство должно сказать: рожайте, а мы обеспечим все условия – ясли, детский сад, условия для образования ваших детей, развития, воспитания, сохранения здоровья. Это важно и потому, что большинство женщин, как известно, хотят совмещать материнство с карьерой. По данным, 67% женщин, имеющих детей от 0 до 6 лет, совмещают материнство с работой, продолжают работать", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20241124/matvienko-1985409787.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф