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Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.03.2025
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15:48 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004350840.html
Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко
Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.03.2025
Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко
Большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой, поэтому необходимо обеспечить для их детей всю инфраструктуру, заявила председатель Совета... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:48:00+03:00
2025-03-11T15:48:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой, поэтому необходимо обеспечить для их детей всю инфраструктуру, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ. "Ключевым фактором для родителей, которые думают рожать или нет, является, конечно, твердая гарантия государства в обеспечении доступности инфраструктуры сопровождения роста детей: это и образование, и здравоохранение, и так далее. Государство должно сказать: рожайте, а мы обеспечим все условия – ясли, детский сад, условия для образования ваших детей, развития, воспитания, сохранения здоровья. Это важно и потому, что большинство женщин, как известно, хотят совмещать материнство с карьерой. По данным, 67% женщин, имеющих детей от 0 до 6 лет, совмещают материнство с работой, продолжают работать", - сказала Матвиенко.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко

Матвиенко: большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой, поэтому необходимо обеспечить для их детей всю инфраструктуру, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.
«
"Ключевым фактором для родителей, которые думают рожать или нет, является, конечно, твердая гарантия государства в обеспечении доступности инфраструктуры сопровождения роста детей: это и образование, и здравоохранение, и так далее. Государство должно сказать: рожайте, а мы обеспечим все условия – ясли, детский сад, условия для образования ваших детей, развития, воспитания, сохранения здоровья. Это важно и потому, что большинство женщин, как известно, хотят совмещать материнство с карьерой. По данным, 67% женщин, имеющих детей от 0 до 6 лет, совмещают материнство с работой, продолжают работать", - сказала Матвиенко.
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