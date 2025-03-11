https://ria.ru/20250311/matvienko-2004345544.html

Матвиенко поручила разработать закон о поддержке студенческих семей

Матвиенко поручила разработать закон о поддержке студенческих семей - РИА Новости, 11.03.2025

Матвиенко поручила разработать закон о поддержке студенческих семей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре разработать законопроект, предусматривающий меры по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:31:00+03:00

2025-03-11T15:31:00+03:00

2025-03-11T16:01:00+03:00

общество

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социальный навигатор

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре разработать законопроект, предусматривающий меры по поддержке студенческих семей. "Я поручила комитету по науке и образованию подготовить закон о студенческой семье, где будет этот комплекс обязательных мер предусмотрен, потому что неуверенность, где жить и на что жить", - сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ. "Студенческие семьи. Коллеги, мы понимаем, что мы не говорим о больших финансовых ресурсах, мы понимаем, сейчас у нас есть очень важные приоритеты. Тем не менее, родился ребенок в студенческой семье, ну, дайте отдельную комнату в общежитии. Какие проблемы? Я могу привести примеры, где общежития студенческие сдают мигрантам и другим. Неужели нельзя дать молодой семейной паре комнату в общежитии, перевести студента или студентку с платного на бюджетное образование, создать детские комнаты, где студентка может оставить ребенка на 2-3 часа, пойти на лекции, послушать, чтобы не прерывать образование", - возмутилась парламентарий. По словам политика, ответственными за эти меры поддержки должны отвечать университеты и руководители вузов. "Они тоже должны думать не только, как дать качественное образование, но и как участвовать в демографии!", - резюмировала Матвиенко.

https://ria.ru/20250304/matvienko-2002968867.html

https://ria.ru/20250211/initsiativy-1998614268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование