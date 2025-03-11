Лавров сообщил о переговорах с главой МИД Сирии в Анкаре
Лавров во время визита в Анкару в феврале провел переговоры с главой МИД Сирии
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе визита в Анкару в феврале провел переговоры с главой МИД Сирии Ассадом аль-Шайбани.
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"В ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шайбани все необходимые заверения были даны. Был подтвержден курс на национальное согласие, на обеспечение инклюзивности политических процессов", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
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1 марта, 15:28
Глава МИД РФ был в турецкой столице с визитом в конце февраля.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.