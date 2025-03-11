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Лавров сообщил о переговорах с главой МИД Сирии в Анкаре - РИА Новости, 11.03.2025
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14:32 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004321938.html
Лавров сообщил о переговорах с главой МИД Сирии в Анкаре
Лавров сообщил о переговорах с главой МИД Сирии в Анкаре - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров сообщил о переговорах с главой МИД Сирии в Анкаре
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе визита в Анкару в феврале провел переговоры с главой МИД Сирии Ассадом аль-Шайбани. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:32:00+03:00
2025-03-11T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе визита в Анкару в феврале провел переговоры с главой МИД Сирии Ассадом аль-Шайбани."В ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шайбани все необходимые заверения были даны. Был подтвержден курс на национальное согласие, на обеспечение инклюзивности политических процессов", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.Глава МИД РФ был в турецкой столице с визитом в конце февраля.В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
https://ria.ru/20250301/lavrov-2002460721.html
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сирия, анкара (провинция), в мире, россия, оон, обсе, сергей лавров, феридун синирлиоглу, василий небензя
Сирия, Анкара (провинция), В мире, Россия, ООН, ОБСЕ, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, Василий Небензя
Лавров сообщил о переговорах с главой МИД Сирии в Анкаре

Лавров во время визита в Анкару в феврале провел переговоры с главой МИД Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе визита в Анкару в феврале провел переговоры с главой МИД Сирии Ассадом аль-Шайбани.
«
"В ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шайбани все необходимые заверения были даны. Был подтвержден курс на национальное согласие, на обеспечение инклюзивности политических процессов", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
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Глава МИД РФ был в турецкой столице с визитом в конце февраля.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
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СирияАнкара (провинция)В миреРоссияООНОБСЕСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуВасилий Небензя
 
 
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