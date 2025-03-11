https://ria.ru/20250311/lavrov-2004312761.html

Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров

Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025

Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров

Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:07:00+03:00

2025-03-11T14:07:00+03:00

2025-03-11T14:17:00+03:00

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нет, пока таких планов нет, и надо посмотреть. Вообще процесс урегулирования еще не начинался", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.Как отметил Лавров, за время работы наблюдательной миссии ОБСЕ в ходе украинского конфликта к ней накопился ряд вопросов, включая факты передачи информации украинской стороне в нарушение принципа нейтральности.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обсе, украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир путин, феридун синирлиоглу