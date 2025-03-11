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Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 11.03.2025 (обновлено: 14:17 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004312761.html
Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров
Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025
Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров
Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:07:00+03:00
2025-03-11T14:17:00+03:00
обсе
украина
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нет, пока таких планов нет, и надо посмотреть. Вообще процесс урегулирования еще не начинался", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.Как отметил Лавров, за время работы наблюдательной миссии ОБСЕ в ходе украинского конфликта к ней накопился ряд вопросов, включая факты передачи информации украинской стороне в нарушение принципа нейтральности.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250311/bpla-2004310904.html
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обсе, украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир путин, феридун синирлиоглу
ОБСЕ, Украина, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Феридун Синирлиоглу
Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию на Украине нет, заявил Лавров

Лавров заявил, что пока нет планов привлекать ОБСЕ к урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Нет, пока таких планов нет, и надо посмотреть. Вообще процесс урегулирования еще не начинался", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Как отметил Лавров, за время работы наблюдательной миссии ОБСЕ в ходе украинского конфликта к ней накопился ряд вопросов, включая факты передачи информации украинской стороне в нарушение принципа нейтральности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Специальная военная операция на УкраинеОБСЕУкраинаВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВладимир ПутинФеридун Синирлиоглу
 
 
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