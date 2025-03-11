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Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам
РФ рассматривает визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу как символический шаг к возвращению к истокам организации, будет его в этом... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:56:00+03:00
2025-03-11T13:56:00+03:00
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МОСКВА,11 мар – РИА Новости. РФ рассматривает визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу как символический шаг к возвращению к истокам организации, будет его в этом поддерживать, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы рассматриваем сегодняшний визит генерального секретаря в качестве символического шага в направлении возвращения, если хотите. Это долгий путь, но все-таки генеральный секретарь хочет возвращаться к истокам этой организации, и мы на этом пути будем его всячески поддерживать", - сказал Лавров на пресс-конференции с Синирлиоглу во вторник.Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.
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россия, обсе, в мире, москва, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Россия, ОБСЕ, В мире, Москва, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам с новым генсеком