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Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами - РИА Новости, 11.03.2025
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13:51 11.03.2025 (обновлено: 13:59 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004308720.html
Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами
Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами
Россия готова и будет продолжать обсуждать Украину в контактах с США и со всеми, кто готов помогать урегулированию конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025
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украина
сша
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия готова и будет продолжать обсуждать Украину в контактах с США и со всеми, кто готов помогать урегулированию конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу министр отметил тему украинского урегулирования среди вопросов в повестке контактов представителей РФ и США."Конечно же, мы будем обсуждать и готовы обсуждать украинскую тематику со всеми, кто искренне заинтересован в этом помогать", - сказал Лавров.
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россия, украина, сша, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами

Лавров: РФ готова обсуждать Украину в контактах с США и другими странами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия готова и будет продолжать обсуждать Украину в контактах с США и со всеми, кто готов помогать урегулированию конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу министр отметил тему украинского урегулирования среди вопросов в повестке контактов представителей РФ и США.
"Конечно же, мы будем обсуждать и готовы обсуждать украинскую тематику со всеми, кто искренне заинтересован в этом помогать", - сказал Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам
13:56
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕ
 
 
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