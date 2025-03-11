https://ria.ru/20250311/lavrov-2004308720.html

Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами

Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров: Россия готова обсуждать Украину в контактах с другими странами

Россия готова и будет продолжать обсуждать Украину в контактах с США и со всеми, кто готов помогать урегулированию конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:51:00+03:00

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сша

сергей лавров

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия готова и будет продолжать обсуждать Украину в контактах с США и со всеми, кто готов помогать урегулированию конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу министр отметил тему украинского урегулирования среди вопросов в повестке контактов представителей РФ и США."Конечно же, мы будем обсуждать и готовы обсуждать украинскую тематику со всеми, кто искренне заинтересован в этом помогать", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004310756.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе