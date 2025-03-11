https://ria.ru/20250311/lavrov--2004309670.html
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что опыт генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу поможет деполитизировать деятельность организации. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:53:00+03:00
2025-03-11T13:53:00+03:00
2025-03-11T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что опыт генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу поможет деполитизировать деятельность организации."Очень надеюсь, что опыт господина Синирлиоглу позволит деполитизировать или хотя бы начать, быстро не получится, я понимаю, начать процесс деполитизации нашей организации и возвращения ее к истокам", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с Синирлиоглу.
https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html
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в мире, обсе, феридун синирлиоглу, сергей лавров, россия
В мире, ОБСЕ, Феридун Синирлиоглу, Сергей Лавров, Россия
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ
Глава МИД РФ выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ