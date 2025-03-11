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Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
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13:53 11.03.2025 (обновлено: 13:57 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lavrov--2004309670.html
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что опыт генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу поможет деполитизировать деятельность организации. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:53:00+03:00
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обсе
феридун синирлиоглу
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что опыт генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу поможет деполитизировать деятельность организации."Очень надеюсь, что опыт господина Синирлиоглу позволит деполитизировать или хотя бы начать, быстро не получится, я понимаю, начать процесс деполитизации нашей организации и возвращения ее к истокам", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с Синирлиоглу.
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в мире, обсе, феридун синирлиоглу, сергей лавров, россия
В мире, ОБСЕ, Феридун Синирлиоглу, Сергей Лавров, Россия
Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ

Глава МИД РФ выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что опыт генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу поможет деполитизировать деятельность организации.
"Очень надеюсь, что опыт господина Синирлиоглу позволит деполитизировать или хотя бы начать, быстро не получится, я понимаю, начать процесс деполитизации нашей организации и возвращения ее к истокам", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с Синирлиоглу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером
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В миреОБСЕФеридун СинирлиоглуСергей ЛавровРоссия
 
 
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