https://ria.ru/20250311/lavrov--2004309670.html

Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ

Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров выразил надежду, что опыт Синирлиоглу поможет с деполитизацией ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что опыт генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу поможет деполитизировать деятельность организации. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:53:00+03:00

2025-03-11T13:53:00+03:00

2025-03-11T13:57:00+03:00

в мире

обсе

феридун синирлиоглу

сергей лавров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004307693_0:82:2979:1758_1920x0_80_0_0_a134c7e48d9c6053e17dce93eb37a174.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что опыт генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу поможет деполитизировать деятельность организации."Очень надеюсь, что опыт господина Синирлиоглу позволит деполитизировать или хотя бы начать, быстро не получится, я понимаю, начать процесс деполитизации нашей организации и возвращения ее к истокам", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с Синирлиоглу.

https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обсе, феридун синирлиоглу, сергей лавров, россия