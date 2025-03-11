https://ria.ru/20250311/kursk-2004241092.html

В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений

В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений - РИА Новости, 11.03.2025

В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений

После падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений в Курске, жертв нет, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:34:00+03:00

2025-03-11T09:34:00+03:00

2025-03-11T09:34:00+03:00

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. После падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений в Курске, жертв нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. По данным ведомства, больше всего БПЛА за прошедшую ночь было сбито над Курской областью - 126. "Чем успешнее действуют наши воины на линии фронта, тем в большей агонии захлебывается украинская хунта... В результате падения обломков повреждения получили восемь частных домовладений в Курске: осколками выбиты стекла, посечена кровля, стены. Повреждены также четыре автомобиля. Жертв, слава Богу, нет!" - сообщил Хинштейн.Он добавил, что к местам происшествия выехали дежурные и аварийные службы. "Обязательно поможем с восстановлением: в ближайшее время приступим к установке новых оконных проемов, устранению всех повреждений. Дал поручение и. о. главы города лично объехать все пострадавшие дома, собрать потребности жителей. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004236596.html

курск

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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, министерство обороны рф (минобороны рф)