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В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений - РИА Новости, 11.03.2025
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09:34 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/kursk-2004241092.html
В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений
В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений - РИА Новости, 11.03.2025
В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений
После падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений в Курске, жертв нет, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:34:00+03:00
2025-03-11T09:34:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. После падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений в Курске, жертв нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. По данным ведомства, больше всего БПЛА за прошедшую ночь было сбито над Курской областью - 126. "Чем успешнее действуют наши воины на линии фронта, тем в большей агонии захлебывается украинская хунта... В результате падения обломков повреждения получили восемь частных домовладений в Курске: осколками выбиты стекла, посечена кровля, стены. Повреждены также четыре автомобиля. Жертв, слава Богу, нет!" - сообщил Хинштейн.Он добавил, что к местам происшествия выехали дежурные и аварийные службы. "Обязательно поможем с восстановлением: в ближайшее время приступим к установке новых оконных проемов, устранению всех повреждений. Дал поручение и. о. главы города лично объехать все пострадавшие дома, собрать потребности жителей. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Хинштейн.
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курске при падении обломков БПЛА пострадали восемь домовладений

Хинштейн: при падении обломков БПЛА в Курске повреждены восемь частных домов

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ
Последствия удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. После падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений в Курске, жертв нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. По данным ведомства, больше всего БПЛА за прошедшую ночь было сбито над Курской областью - 126.
"Чем успешнее действуют наши воины на линии фронта, тем в большей агонии захлебывается украинская хунта... В результате падения обломков повреждения получили восемь частных домовладений в Курске: осколками выбиты стекла, посечена кровля, стены. Повреждены также четыре автомобиля. Жертв, слава Богу, нет!" - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что к местам происшествия выехали дежурные и аварийные службы.
"Обязательно поможем с восстановлением: в ближайшее время приступим к установке новых оконных проемов, устранению всех повреждений. Дал поручение и. о. главы города лично объехать все пострадавшие дома, собрать потребности жителей. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Хинштейн.
Последствия удара БПЛА в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек
09:13
 
ПроисшествияКурскКурская областьАлександр ХинштейнМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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