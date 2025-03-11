https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html

Над Курском прогремела серия взрывов

Над Курском прогремела серия взрывов - РИА Новости, 11.03.2025

Над Курском прогремела серия взрывов

Над Курском прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:20:00+03:00

2025-03-11T04:20:00+03:00

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происшествия

курская область

россия

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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Над Курском прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. "Работает ПВО. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112!" — говорится в Telegram-канале регионального правительства.По информации Минобороны, над территорией Курской области сбили 126 БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004256951.html

курская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, россия