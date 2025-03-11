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Над Курском прогремела серия взрывов - РИА Новости, 11.03.2025
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04:20 11.03.2025 (обновлено: 10:51 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html
Над Курском прогремела серия взрывов
Над Курском прогремела серия взрывов - РИА Новости, 11.03.2025
Над Курском прогремела серия взрывов
Над Курском прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:20:00+03:00
2025-03-11T10:51:00+03:00
происшествия
курская область
россия
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Над Курском прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. "Работает ПВО. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112!" — говорится в Telegram-канале регионального правительства.По информации Минобороны, над территорией Курской области сбили 126 БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004256951.html
курская область
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Дарья Буймова
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353
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происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
Над Курском прогремела серия взрывов

Над Курском прогремела серия взрывов, работает ПВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Над Курском прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Работает ПВО. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112!" — говорится в Telegram-канале регионального правительства.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
По информации Минобороны, над территорией Курской области сбили 126 БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого дронов в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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10:26
 
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