Над Курском прогремела серия взрывов
Над Курском прогремела серия взрывов, работает ПВО
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Над Курском прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Работает ПВО. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112!" — говорится в Telegram-канале регионального правительства.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
По информации Минобороны, над территорией Курской области сбили 126 БПЛА.
Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.