https://ria.ru/20250311/kreml-2004289413.html

Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО

Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО - РИА Новости, 11.03.2025

Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО

Гипотетическая возможность выхода США из НАТО никак не касается России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:22:00+03:00

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2025-03-11T12:22:00+03:00

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нато

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гипотетическая возможность выхода США из НАТО никак не касается России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В НАТО есть свой устав. Почитайте устав. Там все прописано. Это (идея выхода США из НАТО) не наше дело", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос о возможности выхода США из НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20250304/peskov-2003067288.html

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2025

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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, нато, в мире