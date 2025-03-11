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Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО - РИА Новости, 11.03.2025
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12:22 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/kreml-2004289413.html
Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО
Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО - РИА Новости, 11.03.2025
Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО
Гипотетическая возможность выхода США из НАТО никак не касается России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:22:00+03:00
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сша
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гипотетическая возможность выхода США из НАТО никак не касается России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В НАТО есть свой устав. Почитайте устав. Там все прописано. Это (идея выхода США из НАТО) не наше дело", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос о возможности выхода США из НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20250304/peskov-2003067288.html
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, нато, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО

Песков: возможность выхода США из НАТО никак не касается России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гипотетическая возможность выхода США из НАТО никак не касается России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
НАТО есть свой устав. Почитайте устав. Там все прописано. Это (идея выхода США из НАТО) не наше дело", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос о возможности выхода США из НАТО.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Песков оценил потенциал сотрудничества с США
4 марта, 20:42
 
СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампНАТОВ мире
 
 
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