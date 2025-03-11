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22 красноярских проекта благоустройства победили во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 11.03.2025
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14:46 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/krasnoyarsk-2004327079.html
22 красноярских проекта благоустройства победили во всероссийском конкурсе
22 красноярских проекта благоустройства победили во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 11.03.2025
22 красноярских проекта благоустройства победили во всероссийском конкурсе
Более 20 проектов благоустройства из Красноярского края за время реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" стали победителями всероссийского конкурса,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:46:00+03:00
2025-03-11T14:46:00+03:00
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Более 20 проектов благоустройства из Красноярского края за время реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" стали победителями всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "За шесть лет реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" 22 краевых проекта по преображению территорий стали победителями Всероссийского конкурса среди разработок благоустройства малых городов и исторических поселений... Совокупная площадь территорий, которые преобразились в крае благодаря победам в конкурсе, составила около 200 гектаров. Из федерального бюджета на реализацию проектов регион получил более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. По ее данным, новые общественные пространства появились в Енисейске, Назарове, Заозёрном, Канске, Кодинске, Бородине, Зеленогорске, Дивногорске, Ужуре, Железногорске, Сосновоборске, Шарыпове. В этом году реализуются ещё шесть проектов-победителей конкурса прошлого года – в Минусинске, Шарыпове, Сосновоборске, Назарове, Бородине и Иланском. "В особенно удачные годы победителями конкурса от нашего региона становились по 5-6 проектов, это большая гордость для нас. Подготовка каждой заявки занимает до полугода, и это труд большого коллектива – местных администраций, лидеров общественных мнений, профессиональных архитекторов, бизнес-сообщества", - сказала замглавы краевого министерства Ирина Котельникова. Отмечается, что "Монастырский парк" в Енисейске, "Белкин дом" в Сосновоборске, "Нейтрино-парк" в Железногорске, "Милицейский парк" в Дивногорске и остальные новые благоустроенные общественные пространства стали визитными карточками городов и местом притяжения для местных жителей и туристов.
https://ria.ru/20250226/tsentr-2001717761.html
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красноярский край
Красноярский край

22 красноярских проекта благоустройства победили во всероссийском конкурсе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Более 20 проектов благоустройства из Красноярского края за время реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" стали победителями всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"За шесть лет реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" 22 краевых проекта по преображению территорий стали победителями Всероссийского конкурса среди разработок благоустройства малых городов и исторических поселений... Совокупная площадь территорий, которые преобразились в крае благодаря победам в конкурсе, составила около 200 гектаров. Из федерального бюджета на реализацию проектов регион получил более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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По ее данным, новые общественные пространства появились в Енисейске, Назарове, Заозёрном, Канске, Кодинске, Бородине, Зеленогорске, Дивногорске, Ужуре, Железногорске, Сосновоборске, Шарыпове. В этом году реализуются ещё шесть проектов-победителей конкурса прошлого года – в Минусинске, Шарыпове, Сосновоборске, Назарове, Бородине и Иланском.
"В особенно удачные годы победителями конкурса от нашего региона становились по 5-6 проектов, это большая гордость для нас. Подготовка каждой заявки занимает до полугода, и это труд большого коллектива – местных администраций, лидеров общественных мнений, профессиональных архитекторов, бизнес-сообщества", - сказала замглавы краевого министерства Ирина Котельникова.
Отмечается, что "Монастырский парк" в Енисейске, "Белкин дом" в Сосновоборске, "Нейтрино-парк" в Железногорске, "Милицейский парк" в Дивногорске и остальные новые благоустроенные общественные пространства стали визитными карточками городов и местом притяжения для местных жителей и туристов.
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