https://ria.ru/20250311/konsulstvo-2004293818.html

Генеральное консульство Мьянмы открылось в Новосибирске

Генеральное консульство Мьянмы открылось в Новосибирске - РИА Новости, 11.03.2025

Генеральное консульство Мьянмы открылось в Новосибирске

Официальное открытие Генерального консульства Республики Союз Мьянма в Новосибирской области прошло 9 марта в Новосибирске, сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:46:00+03:00

2025-03-11T12:46:00+03:00

2025-03-11T12:46:00+03:00

экономика

россия

мьянма

новосибирск

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998132268_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_106890eccb5cc34be666c9d67fa0a711.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальное открытие Генерального консульства Республики Союз Мьянма в Новосибирской области прошло 9 марта в Новосибирске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Это второй офис Генерального консульства, открытый в России для развития и укрепления двусторонних отношений", - говорится в сообщении.Там добавляется, что Мьянма - экзотическое направление сибирского экспорта с высоким потенциалом развития. Расположенное в Юго-Восточной Азии государство славится не только своим археологическим и культурным наследием, но и стремлением к развитию взаимовыгодного сотрудничества с регионами России."Сегодня, с открытием Генерального консульства, мы начинаем новую страницу взаимоотношений Республики Союз Мьянма и Новосибирской области. Уверен, что появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и еще четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ — Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области. В свою очередь, и наши граждане откроют для себя много интересного о вашей прекрасной стране", — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мьянмы У Тан Све в своем выступлении отметил, что Новосибирск — главный экономический, торговый, промышленный и финансовый центр Азиатской части России, единственный город России с прямым воздушным сообщением с Мьянмой, своеобразный мост дружбы между Мьянмой и Россией.В рамках открытия генконсульства стороны обсудили развитие сотрудничества в различных областях. Отметим, важным этапом развития сотрудничества России и Мьянмы стало подписание в 2023 году Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством Мьянмы, который предусматривает совместную работу в сферах таможенного и технического регулирования, промышленности, энергетики и других отраслях. В декабре 2024 года между Новосибирском и Мандалаем (вторым по величине городом в Мьянме) был подписан Меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений."Учитывая богатые природные и минеральные ресурсы, разнообразную сельскохозяйственную базу, сравнительно низкую стоимость рабочей силы, планы Правительства Мьянмы по полной электрификации страны к 2030 году и, что немаловажно, особое внимание инфраструктурному и экономическому развитию, для наших предпринимателей открываются серьезные перспективы. Сибирские регионы могут представить решения для очистки воды, производства электроэнергии для сельских районов и малых хозяйств, переработки, консервации и хранения сельхозпродукции, рыбной продукции и морепродуктов, наладить поставку и производство удобрений, фармпрепаратов и медицинских приборов, оборудования для деревопереработки и строительства, спецтехнику", — прокомментировала руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.К особенностям ведения бизнеса в Мьянме можно отнести преобладание ресурсоемких отраслей ввиду обеспеченности страны природными ресурсами. При этом отдельные виды природных ресурсов практически не осваиваются. В частности, в Мьянме имеются богатые запасы тикового дерева, но лесопромышленный комплекс страны не развит.Кроме того, правительство Мьянмы реализует программы по модернизации транспортной инфраструктуры и увеличению производительности в агропромышленном комплексе. Именно поэтому наибольший интерес для зарубежных партнеров представляют поставки из Новосибирской области оборудования, товаров машиностроительной отрасли и удобрений.Мьянма также работает над привлечением иностранных инвестиций. Перечень перспективных отраслей для инвесторов представлен на сайте Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы.Изучить особенности ведения бизнеса с Мьянмой помогут услуги Российского экспортного центра, в том числе консультация "Требования по оценке соответствия продукции", сервисы "Поиск рынков сбыта" и "Барьеры и требования рынков" на платформе "Мой экспорт" и "База знаний экспортера" — мультимедийная библиотека на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250310/eksport-2004172178.html

https://ria.ru/20250310/rets-2004134829.html

https://ria.ru/20250310/rets-2004133184.html

россия

мьянма

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, мьянма, новосибирск, российский экспортный центр (рэц)