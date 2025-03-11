https://ria.ru/20250311/konflikt-2004319498.html
Пострадавших в конфликте в нижегородской школе осматривают медики
Пострадавших в конфликте в нижегородской школе осматривают медики - РИА Новости, 11.03.2025
Пострадавших в конфликте в нижегородской школе осматривают медики
Двое 8-классников госпитализированы после инцидента в школе №117 в Нижнем Новгороде, сообщило МВД региона. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:25:00+03:00
2025-03-11T14:25:00+03:00
2025-03-11T14:45:00+03:00
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004316808_0:59:948:592_1920x0_80_0_0_aa99678af04861bf43d8a0ecf6fe55a5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Двое 8-классников госпитализированы после инцидента в школе №117 в Нижнем Новгороде, сообщило МВД региона."Сотрудники полиции находятся на месте происшествия в 117-й школе Сормовского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Двое восьмиклассников госпитализированы", - сообщила пресс-служба МВД региона.Департамент образования администрации Нижнего Новгорода в свою очередь сообщил, что, по предварительной информации, между учениками школы №117 произошел конфликт. "Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. Их осматривают медики. В школе работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении департамента.Как уточнили в ведомстве после осмотра врачей, "угрозы жизни и здоровью детей нет".
https://ria.ru/20250311/mvd-2004321498.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004316808_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_a9a8caca123f4c8dfecf1d84b2dddf44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
Пострадавших в конфликте в нижегородской школе осматривают медики
Пострадавших в конфликте учеников в нижегородской школе осматривают медики