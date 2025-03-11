https://ria.ru/20250311/khimki-2004347889.html

Концерт арт-проекта "Здесь все поет" прошел в Химках

Концерт арт-проекта "Здесь все поет" прошел в Химках - РИА Новости, 11.03.2025

Концерт арт-проекта "Здесь все поет" прошел в Химках

В выставочном комплексе "Артишок" в Химках провели концерт арт-проекта "Здесь все поет", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:39:00+03:00

2025-03-11T15:39:00+03:00

2025-03-11T15:39:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

культура

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" в Химках провели концерт арт-проекта "Здесь все поет", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Воспитанники и преподаватели Центральной детской школы искусств вместе с гостями встречали весну музыкальной программой "Весна идет – Весне дорогу!". "Концерты нашего абонемента уже стали доброй традицией, а "Артишок" неизменно радушно принимает выступления проекта. Для нас "Здесь все поет" – это не просто серия концертов, а настоящая музыкальная миссия", – отметила директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская. В рамках концерта преподаватели ЦДШИ и приглашенные солисты представили вниманию публики классическую программу из произведений композиторов: Антонио Вивальди, Фридерика Шопена, Иоганна Штрауса, Эдварда Элгара, Фрица Крейслера, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других. Завершился произведением из кинофильма "Весна" 1947 года. "Развитие культурной среды в Химках никогда не останавливается. Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. Эту работу мы проводим вместе с химкинскими музеями, театрами и библиотеками", – поделилась Монастырская.

https://ria.ru/20250306/khimki-2003468857.html

https://ria.ru/20250304/zemlyakova-2002945267.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области), культура