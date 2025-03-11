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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела во вторник в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщают украинское издание "Общественное Новости", РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:32:00+03:00
2025-03-11T14:32:00+03:00
2025-03-11T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщают украинское издание "Общественное Новости", "В Херсоне в третий раз за день слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее, по данным украинского телеканала "Общественное", взрывы уже звучали в городе. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы