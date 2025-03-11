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В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики - РИА Новости, 11.03.2025
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12:43 11.03.2025 (обновлено: 14:20 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kazan-2004293064.html
В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики
В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики - РИА Новости, 11.03.2025
В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики
Эксперты обнаружили следы употребления наркотиков в биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:43:00+03:00
2025-03-11T14:20:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. Эксперты обнаружили следы употребления наркотиков в биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. "В биоматериалах водителя найдены следы употребления амфетамина и марихуаны. В связи с этим решается вопрос об административном аресте", — сказал собеседник агентства. По его словам, пока что водителю избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. ДТП в Казани произошло накануне. По данным МВД, водитель арендованного "Москвича" пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пассажиров, выходивших из общественного транспорта. Пострадали 11 человек, в том числе ребенок, девятерым потребовалась госпитализация.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Водителя задержали, им оказался 29-летний местный житель, официально не работающий. В прошлом его не раз привлекали к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html
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казань
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики

В биоматериалах наехавшего на остановку в Казани водителя нашли следы амфетамина

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КАЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. Эксперты обнаружили следы употребления наркотиков в биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
"В биоматериалах водителя найдены следы употребления амфетамина и марихуаны. В связи с этим решается вопрос об административном аресте", — сказал собеседник агентства.
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП
Вчера, 16:20
По его словам, пока что водителю избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
ДТП в Казани произошло накануне. По данным МВД, водитель арендованного "Москвича" пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пассажиров, выходивших из общественного транспорта. Пострадали 11 человек, в том числе ребенок, девятерым потребовалась госпитализация.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Водителя задержали, им оказался 29-летний местный житель, официально не работающий. В прошлом его не раз привлекали к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения.
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