https://ria.ru/20250311/kazan-2004293064.html

В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики

В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики - РИА Новости, 11.03.2025

В биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, нашли наркотики

Эксперты обнаружили следы употребления наркотиков в биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:43:00+03:00

2025-03-11T12:43:00+03:00

2025-03-11T14:20:00+03:00

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. Эксперты обнаружили следы употребления наркотиков в биоматериалах водителя, наехавшего на остановку в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. "В биоматериалах водителя найдены следы употребления амфетамина и марихуаны. В связи с этим решается вопрос об административном аресте", — сказал собеседник агентства. По его словам, пока что водителю избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. ДТП в Казани произошло накануне. По данным МВД, водитель арендованного "Москвича" пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пассажиров, выходивших из общественного транспорта. Пострадали 11 человек, в том числе ребенок, девятерым потребовалась госпитализация.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Водителя задержали, им оказался 29-летний местный житель, официально не работающий. В прошлом его не раз привлекали к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения.

https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html

https://ria.ru/20250310/dtp-2004159240.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда автомобиля на людей в Казани Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2025-03-11T12:43 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань