https://ria.ru/20250311/jurist-2004375269.html

Юрист рассказал, как получить компенсацию ущерба от атаки беспилотников

Юрист рассказал, как получить компенсацию ущерба от атаки беспилотников - РИА Новости, 11.03.2025

Юрист рассказал, как получить компенсацию ущерба от атаки беспилотников

Гражданам РФ для получения компенсации за повреждение имущества при атаке беспилотников необходимо зафиксировать повреждения, обратиться в местные органы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:21:00+03:00

2025-03-11T17:21:00+03:00

2025-03-11T18:45:00+03:00

жилье

россия

москва

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданам РФ для получения компенсации за повреждение имущества при атаке беспилотников необходимо зафиксировать повреждения, обратиться в местные органы гражданской обороны и ЧС, а также показать собранные документы региональной администрации и страховой компании, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "Террористический акт". "При повреждении имущества в результате атаки беспилотников необходимо предпринять ряд юридически значимых действий для получения компенсации. Первым шагом является фиксация ущерба. Это следует сделать незамедлительно, так как документальное подтверждение обстоятельств происшествия будет основой для дальнейших обращений. Фиксировать повреждения могут сотрудники полиции, спасательных служб, а также представители местных органов власти", - рассказал Адамс. Юрист порекомендовал пострадавшим также самостоятельно снять на фото и видео разрушения, так как это может стать дополнительным доказательством. "Далее необходимо обратиться в местные органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), в МЧС. Они проведут осмотр повреждённого имущества и составят акт обследования, который будет официальным документом, подтверждающим факт ущерба", - добавил Адамс. По его словам, для получения компенсации нужно, чтобы происшествие было квалифицировано как чрезвычайная ситуация, так как в случае признания ЧС граждане вправе претендовать на государственные выплаты в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". "После получения акта обследования нужно обратиться в региональную администрацию или соответствующий финансовый орган. В Москве, например, такие вопросы решаются через департамент финансов, а в других регионах - через местные органы самоуправления", - отметил Адамс. Как подчеркнул юрист, для подачи заявления в региональные ведомства гражданам нужно предъявить комплект документов, включая паспорт и документы с подтверждением права собственности на поврежденное имущество. Он уточнил, что размер компенсации определяется на федеральном уровне и зависит от степени повреждений. "При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, а при полной утрате - 100 тысяч рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выплаты могут составлять 200 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. Однако эти суммы распространяются только на имущество, входящее в перечень первой необходимости: бытовую технику, мебель, инженерное оборудование для жизнеобеспечения", - уточнил Адамс. Юрист напомнил, что гражданам следует также обращаться в страховые компании, если имущество было застраховано. Однако перед обращением необходимо проверить условия договора и убедиться, что инцидент подпадает под страховое покрытие, добавил он. "Также стоит учитывать, что теоретически возмещать ущерб должен виновник атаки, но с учётом того, что в случае с беспилотниками речь идёт о субъектах из-за границы, применение стандартных механизмов гражданской ответственности затруднено. В связи с этим основным источником компенсации остаётся государственная поддержка", - заключил Адамс.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971823771.html

https://ria.ru/20250311/drony-2004258082.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, россия, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье