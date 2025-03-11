https://ria.ru/20250311/japonija-2004213977.html

Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов

Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов - РИА Новости, 11.03.2025

Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов

Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:36:00+03:00

2025-03-11T04:36:00+03:00

2025-03-11T04:36:00+03:00

япония

сша

канада

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в Штаты японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто. Выдержки пресс-конференции Муто транслировались телеканалом NHK."В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами... Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер – ред.), но разговора "хорошо, Японию исключаем" не шло", - подчеркнул глава японского ведомства. По словам министра торговли, Токио "намерен продолжать тесные консультации с тем, чтобы прояснить, как можно добиться взаимовыгодных условий с учетом национальных интересов и Японии, и США". США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Кроме этого, Трамп заявлял, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Япония не облагает пошлинами автомобили, импортируемые из-за границы, однако американская сторона утверждает, что высокие стандарты безопасности Японии считаются "нетарифными барьерами", и поэтому продажи американских автомобилей в Японии остаются низкими.

https://ria.ru/20250221/japonija-2000700474.html

https://ria.ru/20250307/poshliny-2003533495.html

япония

сша

канада

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, сша, канада, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире