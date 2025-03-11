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Потребность в инженерах растет в Костромской области с ростом производства - РИА Новости, 11.03.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
18:24 11.03.2025 (обновлено: 18:35 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/inzhenery-2004387901.html
Потребность в инженерах растет в Костромской области с ростом производства
Потребность в инженерах растет в Костромской области с ростом производства - РИА Новости, 11.03.2025
Потребность в инженерах растет в Костромской области с ростом производства
Потребность в инженерных кадрах растет в Костромской области в связи с ростом производства, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:24:00+03:00
2025-03-11T18:35:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 11 мар – РИА Новости. Потребность в инженерных кадрах растет в Костромской области в связи с ростом производства, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил калориферный завод и обсудил с руководством вопросы профподготовки. На встрече отмечалось, что в рамках преемственности поколений предприятие плотно сотрудничает со среднеспециальными учебными заведениями. Сейчас на предприятии проходят практику с трудоустройством 12 начинающих специалистов. Они рассказали главе региона, что коллектив принял их отлично, работа нравится, зарплата, по их словам, хорошая. Данная практика является наглядным примером эффективного взаимодействия предприятия и учебного заведения, подчеркнул Сергей Ситников. "Очень важный вопрос - это отношение к человеку труда… От человеческих отношений очень многое зависит. Здесь бегунов нет. Коллектив сложившийся, более двухсот человек стабильно работает", - отметил губернатор Сергей Ситников. В настоящее время предприятие выпускает теплообменное и вентиляционное оборудование для всех отраслей экономики. Собственное проектно-конструкторское подразделение позволяет ПАО "Калориферный завод" изготавливать аппараты воздушного охлаждения не только типовых стандартных марок, но и по техническим заданиям под требования технологического процесса. Для обновления инженерного состава в настоящее время завод возобновляет взаимодействие с институтом автоматизированных систем и технологий Костромского государственного университета, рассказал губернатору генеральный директор Юрий Журавлев. Губернатор заметил, что потребность предприятий выше, чем выпускает вуз. "У нас университет готовит специалистов этого направления. Есть тридцать с небольшим бюджетных мест, еще тридцать мест платных. Но сегодня требуется набор 116 мест, чтобы обеспечить все предприятия. Это связано с тем, что в регионе рост машиностроительной отрасли составляет 13,5%. Объемы производства увеличиваются", - сказал Ситников. Губернатор также отметил, что сейчас самый высокий рост зарплат фиксируется уже не в IT-отрасли, а у инженеров и квалифицированных рабочих.
https://ria.ru/20250308/dom-2003845328.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Потребность в инженерах растет в Костромской области с ростом производства

В Костромской области из-за роста производства растет потребность в инженерах

© Фото предоставлено администрацией Костромской областиГубернатор Костромской области Сергей Ситников на одном из предприятий
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото предоставлено администрацией Костромской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на одном из предприятий
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КОСТРОМА, 11 мар – РИА Новости. Потребность в инженерных кадрах растет в Костромской области в связи с ростом производства, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил калориферный завод и обсудил с руководством вопросы профподготовки.
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На встрече отмечалось, что в рамках преемственности поколений предприятие плотно сотрудничает со среднеспециальными учебными заведениями. Сейчас на предприятии проходят практику с трудоустройством 12 начинающих специалистов. Они рассказали главе региона, что коллектив принял их отлично, работа нравится, зарплата, по их словам, хорошая. Данная практика является наглядным примером эффективного взаимодействия предприятия и учебного заведения, подчеркнул Сергей Ситников.
"Очень важный вопрос - это отношение к человеку труда… От человеческих отношений очень многое зависит. Здесь бегунов нет. Коллектив сложившийся, более двухсот человек стабильно работает", - отметил губернатор Сергей Ситников.
В настоящее время предприятие выпускает теплообменное и вентиляционное оборудование для всех отраслей экономики. Собственное проектно-конструкторское подразделение позволяет ПАО "Калориферный завод" изготавливать аппараты воздушного охлаждения не только типовых стандартных марок, но и по техническим заданиям под требования технологического процесса.
Для обновления инженерного состава в настоящее время завод возобновляет взаимодействие с институтом автоматизированных систем и технологий Костромского государственного университета, рассказал губернатору генеральный директор Юрий Журавлев. Губернатор заметил, что потребность предприятий выше, чем выпускает вуз.
"У нас университет готовит специалистов этого направления. Есть тридцать с небольшим бюджетных мест, еще тридцать мест платных. Но сегодня требуется набор 116 мест, чтобы обеспечить все предприятия. Это связано с тем, что в регионе рост машиностроительной отрасли составляет 13,5%. Объемы производства увеличиваются", - сказал Ситников.
Губернатор также отметил, что сейчас самый высокий рост зарплат фиксируется уже не в IT-отрасли, а у инженеров и квалифицированных рабочих.
Кострома - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Костромская областьКостромская областьСергей Ситников
 
 
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