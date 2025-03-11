https://ria.ru/20250311/investitsii-2004375492.html

Липецкая область привлекла более 261 млрд рублей инвестиций в 2024 году

Липецкая область привлекла более 261 млрд рублей инвестиций в 2024 году - РИА Новости, 11.03.2025

Липецкая область привлекла более 261 млрд рублей инвестиций в 2024 году

Липецкая область привлекла 261,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:21:00+03:00

2025-03-11T17:21:00+03:00

2025-03-11T17:21:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Липецкая область привлекла 261,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих субъектов вырос на 28,1% по сравнению с 2023 годом. На душу населения этот показатель составил 235,3 тысячи рублей. Артамонов отметил, что 68,9% инвестиций обеспечены за счет собственных средств организаций, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к региону. "Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250310/poliklinnika-2004126999.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов