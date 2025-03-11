Липецкая область привлекла более 261 млрд рублей инвестиций в 2024 году
В Липецкий области привлекли свыше 261 млрд рублей инвестиций в прошлом году
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Липецкая область привлекла 261,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих субъектов вырос на 28,1% по сравнению с 2023 годом. На душу населения этот показатель составил 235,3 тысячи рублей.
Артамонов отметил, что 68,9% инвестиций обеспечены за счет собственных средств организаций, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к региону.
"Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах", – сказал Артамонов.
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