https://ria.ru/20250311/inlegmash-2004356025.html

Выставка "ИНЛЕГМАШ-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

Выставка "ИНЛЕГМАШ-2025" открылась в столичном "Экспоцентре" - РИА Новости, 11.03.2025

Выставка "ИНЛЕГМАШ-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 24-я Международная выставка оборудования для текстильной и легкой промышленности "ИНЛЕГМАШ-2025",... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:13:00+03:00

2025-03-11T16:13:00+03:00

2025-03-11T16:13:00+03:00

россия

экспоцентр

промышленность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 24-я Международная выставка оборудования для текстильной и легкой промышленности "ИНЛЕГМАШ-2025", отмечающая в этом году 55-летний юбилей, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, целиком посвященная оборудованию для всех этапов текстильного и швейного производства, традиционно объединяет ведущих производителей, поставщиков и заказчиков оборудования, технологий и материалов для текстильной и легкой промышленности из России и других стран. На площади 3,7 тысячи квадратных метров свою продукцию и технологии представили компании из 12 стран: Австрии, Германии, Дании, Индии, Испании, Италии, Китая, Республики Корея, России, Турции, Узбекистана и Японии. Китай и Турция организовали национальные стенды. Из 170 компаний-участников выставки 70 – российские. Многие из компаний-экспонентов являются мировыми лидерами в производстве оборудования для легкой промышленности. Одновременно с международной выставкой, в рамках "Российской текстильной недели-2025", в "Экспоцентре" открылась V Международная промышленная конференция "ИНЛЕГМАШ", в рамках которой производители обсудят потенциал, тенденции и точки роста легкой промышленности России, а также вызовы, стоящие перед отраслью. На форуме "Технический текстиль – основа научно-технического развития России" эксперты и представители отрасли обсудили перспективы развития технического текстиля в России, новые технологии в его производстве. "Вопрос развития технического текстиля в России – это очень важное направление и основа научно-технического развития России. Работы по техническому текстилю велись на протяжении достаточно большого периода времени и никогда не прекращались", – отметил модератор сессии, заведующий кафедрой проектирования и художественного оформления текстильных изделий РГУ им. А.Н. Косыгина Сергей Юхин. Как отметил начальник отдела разработки новых типов УУКМ Научно-исследовательского института конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Михаил Панин, технический текстиль является основой разработки крайне востребованных композитных материалов. "Текстильная армирующая часть и знания в области текстильного материаловедения являются основой для того, чтобы сформировать качественный композит на выходе", – подчеркнул Панин. Второй год подряд в рамках выставки работает бизнес-пространство "Швейная территория", где владельцы брендов, технологи и руководители производств могут узнать о различных практиках, а также пройдут красочные мастер-классы по работе с автоматизированными швейными системами, вышивке и внедрению IT-решений в текстильное производство. Организатором выставки выступил "Экспоцентр" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Союзлегпрома, Ассоциации текстильщиков России. Мероприятие проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка "ИНЛЕГМАШ-2025" продлится до 14 марта.

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россия, экспоцентр, промышленность