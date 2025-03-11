https://ria.ru/20250311/hinshtejn-2004287520.html

Хинштейн навестил бойцов, проникнувших по трубе в тыл врага под Суджей

Хинштейн навестил бойцов, проникнувших по трубе в тыл врага под Суджей - РИА Новости, 11.03.2025

Хинштейн навестил бойцов, проникнувших по трубе в тыл врага под Суджей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в медучреждении пообщался с российскими бойцами, участниками операции "Поток", которые прошли... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:12:00+03:00

2025-03-11T12:12:00+03:00

2025-03-11T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

россия

александр хинштейн

добрыня

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в медучреждении пообщался с российскими бойцами, участниками операции "Поток", которые прошли по газовой магистрали в тыл врага в Суджанском районе. "В областной больнице, куда приехал навестить пострадавших жителей, сумел пообщаться с настоящими героями – бойцами спецназа "Ахмат", которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага. Операция "Поток" уже успела стать легендой", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам врио губернатора, военнослужащие находятся под наблюдением врачей. "Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток – не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились точно снег на голову! У одного из бойцов с позывным "Добрыня" рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается – выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддается. Рассказывают, что на поверхность вышли как опьяненные – так не могли надышаться свежим воздухом!" - сообщил он. "Уверен, что операция "Поток" будет вписана золотыми буквами в историю СВО, о ней будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги. Пока у России есть такие защитники, она останется непобедимой! Огромная честь – пожать этим парням руку!" – добавил Хинштейн. Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

россия

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курская область, суджанский район, россия, александр хинштейн, добрыня, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, общество