Хинштейн навестил бойцов, проникнувших по трубе в тыл врага под Суджей
Хинштейн навестил бойцов, проникнувших по газовой трубе в тыл врага под Суджей
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в медучреждении пообщался с российскими бойцами, участниками операции "Поток", которые прошли по газовой магистрали в тыл врага в Суджанском районе.
"В областной больнице, куда приехал навестить пострадавших жителей, сумел пообщаться с настоящими героями – бойцами спецназа "Ахмат", которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага. Операция "Поток" уже успела стать легендой", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
По словам врио губернатора, военнослужащие находятся под наблюдением врачей.
"Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток – не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились точно снег на голову! У одного из бойцов с позывным "Добрыня" рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается – выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддается. Рассказывают, что на поверхность вышли как опьяненные – так не могли надышаться свежим воздухом!" - сообщил он.
© РИА Новости / Телеграм-канал врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в областной больнице навещает российских военнослужащих, которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в областной больнице навещает российских военнослужащих, которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага
"Уверен, что операция "Поток" будет вписана золотыми буквами в историю СВО, о ней будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги. Пока у России есть такие защитники, она останется непобедимой! Огромная честь – пожать этим парням руку!" – добавил Хинштейн.
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.
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22 июня 2022, 17:18