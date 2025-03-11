Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования, заявил Херш
Херш: США понимают, что для Зеленского нет роли после урегулирования конфликта
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Владимиру Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования конфликта на Украине, заявил на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.
"Есть понимание, что любое урегулирование, которое возникнет, не будет включать последующей роли для Зеленского", - написал Херш в своей колонке.
Как отмечает информированный источник Херша, американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу поставлена задача донести до европейских союзников Киева требование Вашингтона воздержаться от новой военной помощи Украине и предоставления ей денег на восстановление, если Зеленский будет оставаться у власти.
"В конце концов, по словам инсайдера, Зеленский останется на некоторое время, но в течение года его заменят и стрельба прекратится", - пишет журналист.
Кроме того, как подчеркивает Херш, нынешние усилия США по урегулированию конфликта на Украине направлены в первую очередь на достижение "краткосрочной и прагматичной" цели, которой является прекращение огня.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".