https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004428025.html
Премьер Гренландии отказался общаться с российскими журналистами
Премьер Гренландии отказался общаться с российскими журналистами - РИА Новости, 11.03.2025
Премьер Гренландии отказался общаться с российскими журналистами
Нынешний премьер-министр Гренландии Муте Эгеде категорически отказывается общаться с российскими СМИ, но соглашается давать комментарии всем остальным... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:41:00+03:00
2025-03-11T23:41:00+03:00
2025-03-11T23:41:00+03:00
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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Нынешний премьер-министр Гренландии Муте Эгеде категорически отказывается общаться с российскими СМИ, но соглашается давать комментарии всем остальным журналистам, передаёт корреспондент РИА Новости в столице Гренландии. Каждая из пяти партий в парламенте Гренландии установила возле единственного избирательного участка города стенд со своими представителями на идущие во вторник парламентских выборах. Партия нынешнего премьер-министра Эгеде "Инуиты Атакатигиит" не является исключением, и премьер-министр находится там, с улыбкой давая комментарии для журналистов со всего мира, которые подходят. Однако, как только корреспондент РИА Новости подошел и назвал название своего СМИ, Муте Эгеде забыл о своей улыбке, холодно и твердо сказал "нет", а затем ушел. В январе несколько депутатов местного парламента сообщили корреспонденту РИА Новости, что окружение премьер-министра было "в панике" из-за того, что российский журналист посетил Гренландию и задал на пресс-конференции вопрос о возможности экономического партнерства с российскими компаниями. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004368004.html
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004413427.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, россия
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Россия
Премьер Гренландии отказался общаться с российскими журналистами
Премьер Гренландии Эгеде категорически отказался общаться с российскими СМИ
НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Нынешний премьер-министр Гренландии Муте Эгеде категорически отказывается общаться с российскими СМИ, но соглашается давать комментарии всем остальным журналистам, передаёт корреспондент РИА Новости в столице Гренландии.
Каждая из пяти партий в парламенте Гренландии установила возле единственного избирательного участка города стенд со своими представителями на идущие во вторник парламентских выборах. Партия нынешнего премьер-министра Эгеде "Инуиты Атакатигиит" не является исключением, и премьер-министр находится там, с улыбкой давая комментарии для журналистов со всего мира, которые подходят.
Однако, как только корреспондент РИА Новости подошел и назвал название своего СМИ, Муте Эгеде забыл о своей улыбке, холодно и твердо сказал "нет", а затем ушел.
В январе несколько депутатов местного парламента сообщили корреспонденту РИА Новости, что окружение премьер-министра было "в панике" из-за того, что российский журналист посетил Гренландию
и задал на пресс-конференции вопрос о возможности экономического партнерства с российскими компаниями.
Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании
. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа
о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании.
Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта.
В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.