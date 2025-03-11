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В столице Гренландии за шесть проголосовали около 33 процентов избирателей - РИА Новости, 11.03.2025
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21:13 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004413427.html
В столице Гренландии за шесть проголосовали около 33 процентов избирателей
В столице Гренландии за шесть проголосовали около 33 процентов избирателей - РИА Новости, 11.03.2025
В столице Гренландии за шесть проголосовали около 33 процентов избирателей
Около 33% избирателей столицы Гренландии, или около 4,6 тысячи человек, проголосовали в первые шесть часов парламентских выборов на острове, заявили РИА Новости РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:13:00+03:00
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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 33% избирателей столицы Гренландии, или около 4,6 тысячи человек, проголосовали в первые шесть часов парламентских выборов на острове, заявили РИА Новости представители мэрии города. "По состоянию на 15.00 (20.00 мск) явка в Нууке составляет 33%, или около 4,6 тысячи проголосовавших", - сказали представители местных властей. Избирательные участки открылись в 09.00 (14.00 мск) и закроются в 20.00 (01.00 среды мск). На предыдущих парламентских выборах 2021 года общая явка на острове составила 65,92% среди примерно 41 тысячи избирателей. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром в среду. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004368004.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
В столице Гренландии за шесть проголосовали около 33 процентов избирателей

Около 4,6 тысячи избирателей проголосовали в столице Гренландии в первые 6 часов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025
Фотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Фотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025
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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 33% избирателей столицы Гренландии, или около 4,6 тысячи человек, проголосовали в первые шесть часов парламентских выборов на острове, заявили РИА Новости представители мэрии города.
«
"По состоянию на 15.00 (20.00 мск) явка в Нууке составляет 33%, или около 4,6 тысячи проголосовавших", - сказали представители местных властей.
Люди у избирательного участка в Нууке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные
Вчера, 16:53
Избирательные участки открылись в 09.00 (14.00 мск) и закроются в 20.00 (01.00 среды мск).
На предыдущих парламентских выборах 2021 года общая явка на острове составила 65,92% среди примерно 41 тысячи избирателей.
Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании.
Официальные результаты выборов ожидаются утром в среду.
В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Парламентские выборы в Гренландии - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Жители Гренландии массово идут голосовать на выборах
Вчера, 15:33
 
В миреГренландияДанияСШАДональд Трамп
 
 
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