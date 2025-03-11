https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004368004.html

Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные

Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные - РИА Новости, 11.03.2025

Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные

Парламентские выборы в столице Гренландии превращаются в вечеринку у входа на единственный в городе избирательный участок, с музыкой, кофе, пирожными и большим... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:53:00+03:00

2025-03-11T16:53:00+03:00

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Парламентские выборы в столице Гренландии превращаются в вечеринку у входа на единственный в городе избирательный участок, с музыкой, кофе, пирожными и большим количеством детей, передаёт корреспондент РИА Новости. У входа на единственный избирательный участок в столице Гренландии образовалась толпа. Было установлено несколько палаток, в которых члены местных политических партий бесплатно раздают кофе и пирожные, а из динамиков звучит музыка. Множество детей с родителями, пришедшими проголосовать, наслаждаются праздничной атмосферой. Людей на улице собралось так много, что создается впечатление, что здесь собралась большая часть из 20 тысяч жителей города. Член муниципального совета столицы сообщила РИА Новости, что такая явка с самого утра является беспрецедентной для парламентских выборов. Она объясняет это тем, что местные жители рады воссоединиться после стресса, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о его желании получить контроль над островом. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004348018.html

https://ria.ru/20250311/grenlandija-2004346014.html

https://ria.ru/20250310/zaharova-2004192663.html

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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп