Рейтинг@Mail.ru
Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 11.03.2025 (обновлено: 17:00 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004368004.html
Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные
Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные - РИА Новости, 11.03.2025
Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные
Парламентские выборы в столице Гренландии превращаются в вечеринку у входа на единственный в городе избирательный участок, с музыкой, кофе, пирожными и большим... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:53:00+03:00
2025-03-11T17:00:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004348249_0:77:3071:1804_1920x0_80_0_0_9164b8830e0a88ca6e362f63f79cbede.jpg
НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Парламентские выборы в столице Гренландии превращаются в вечеринку у входа на единственный в городе избирательный участок, с музыкой, кофе, пирожными и большим количеством детей, передаёт корреспондент РИА Новости. У входа на единственный избирательный участок в столице Гренландии образовалась толпа. Было установлено несколько палаток, в которых члены местных политических партий бесплатно раздают кофе и пирожные, а из динамиков звучит музыка. Множество детей с родителями, пришедшими проголосовать, наслаждаются праздничной атмосферой. Людей на улице собралось так много, что создается впечатление, что здесь собралась большая часть из 20 тысяч жителей города. Член муниципального совета столицы сообщила РИА Новости, что такая явка с самого утра является беспрецедентной для парламентских выборов. Она объясняет это тем, что местные жители рады воссоединиться после стресса, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о его желании получить контроль над островом. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004348018.html
https://ria.ru/20250311/grenlandija-2004346014.html
https://ria.ru/20250310/zaharova-2004192663.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004348249_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_4c8565453e9317aeba04a492cf2c6c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные

Избирателям в столице Гренландии Нуук раздали кофе и пирожные

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди у избирательного участка в Нууке во время парламентских выборов
Люди у избирательного участка в Нууке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди у избирательного участка в Нууке во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
Дзен
НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Парламентские выборы в столице Гренландии превращаются в вечеринку у входа на единственный в городе избирательный участок, с музыкой, кофе, пирожными и большим количеством детей, передаёт корреспондент РИА Новости.
У входа на единственный избирательный участок в столице Гренландии образовалась толпа. Было установлено несколько палаток, в которых члены местных политических партий бесплатно раздают кофе и пирожные, а из динамиков звучит музыка. Множество детей с родителями, пришедшими проголосовать, наслаждаются праздничной атмосферой. Людей на улице собралось так много, что создается впечатление, что здесь собралась большая часть из 20 тысяч жителей города.
Фотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Журналисты со всего мира прибыли в Гренландию для освещения выборов
Вчера, 15:40
Член муниципального совета столицы сообщила РИА Новости, что такая явка с самого утра является беспрецедентной для парламентских выборов. Она объясняет это тем, что местные жители рады воссоединиться после стресса, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о его желании получить контроль над островом.
Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании.
Парламентские выборы в Гренландии - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Жители Гренландии массово идут голосовать на выборах
Вчера, 15:33
Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта.
В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине
10 марта, 21:54
 
В миреСШАГренландияДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала