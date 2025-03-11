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В Гренландии открылись избирательные участки на парламентских выборах - РИА Новости, 11.03.2025
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14:10 11.03.2025 (обновлено: 15:31 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004343407.html
В Гренландии открылись избирательные участки на парламентских выборах
В Гренландии открылись избирательные участки на парламентских выборах - РИА Новости, 11.03.2025
В Гренландии открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, а также дискуссий о... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:10:00+03:00
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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости. Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, а также дискуссий о независимости автономии от Дании, передаёт корреспондент РИА Новости. 14 670 избирателей столицы Нуук должны проголосовать на единственном участке в городе. Избирательные участки в Гренландии открылись в 14.00 по московскому времени. Они закроются в 01.00 мск. Около 41 тысячи избирателей острова призваны проголосовать за 31 депутата в местный парламент на следующие четыре года. Списки кандидатов представили пять партий. Официальные результаты ожидаются примерно в 07.00 мск в среду, 12 марта. Перед Конгрессом США 5 марта президент Дональд Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года. Именно с учетом этого растущего давления со стороны США жители Гренландии собираются проголосовать за 31 депутата, составляющих местный парламент, который называется "Инацисартут". Четырехлетний срок полномочий этих будущих депутатов уже обещает стать историческим, поскольку пять из шести партий, входящих в его состав, теперь открыто выступают за референдум о независимости, чтобы получить автономию от Дании, которая владеет островом с 1953 года. Заявления Трампа побудили в январе нынешнего премьер-министра Гренландии Муте Егеде на пресс-конференции заявить, что "настало время" для острова сделать шаг в сторону своей независимости от Дании.
https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html
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гренландия, сша, дания, дональд трамп, в мире
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, В мире
В Гренландии открылись избирательные участки на парламентских выборах

В Гренландии в 14.00 открылись избирательные участки на парламентских выборах

© Getty Images / Joe RaedleГолосование на парламентских выборах на избирательном участке в Илулиссате, Гренландия. 11 марта 2025
Голосование на парламентских выборах на избирательном участке в Илулиссате, Гренландия. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Голосование на парламентских выборах на избирательном участке в Илулиссате, Гренландия. 11 марта 2025
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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости. Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, а также дискуссий о независимости автономии от Дании, передаёт корреспондент РИА Новости.
14 670 избирателей столицы Нуук должны проголосовать на единственном участке в городе.
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Премьер Гренландии прокомментировал намерение Трампа получить остров
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Избирательные участки в Гренландии открылись в 14.00 по московскому времени. Они закроются в 01.00 мск.
Около 41 тысячи избирателей острова призваны проголосовать за 31 депутата в местный парламент на следующие четыре года. Списки кандидатов представили пять партий.
Официальные результаты ожидаются примерно в 07.00 мск в среду, 12 марта.
Перед Конгрессом США 5 марта президент Дональд Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года.
Именно с учетом этого растущего давления со стороны США жители Гренландии собираются проголосовать за 31 депутата, составляющих местный парламент, который называется "Инацисартут". Четырехлетний срок полномочий этих будущих депутатов уже обещает стать историческим, поскольку пять из шести партий, входящих в его состав, теперь открыто выступают за референдум о независимости, чтобы получить автономию от Дании, которая владеет островом с 1953 года.
Заявления Трампа побудили в январе нынешнего премьер-министра Гренландии Муте Егеде на пресс-конференции заявить, что "настало время" для острова сделать шаг в сторону своей независимости от Дании.
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