https://ria.ru/20250311/grenlandija-2004346014.html

Жители Гренландии массово идут голосовать на выборах

Жители Гренландии массово идут голосовать на выборах - РИА Новости, 11.03.2025

Жители Гренландии массово идут голосовать на выборах

Сотни избирателей в столице Гренландии массово пришли сразу после открытия единственного избирательного участка в городе, чтобы проголосовать на парламентских... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:33:00+03:00

2025-03-11T15:33:00+03:00

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Сотни избирателей в столице Гренландии массово пришли сразу после открытия единственного избирательного участка в городе, чтобы проголосовать на парламентских выборах, передаёт корреспондент РИА Новости. Спортивный зал, который служит единственным избирательным участком в этой столице с населением почти 20 тысяч человек, был заполнен всего за несколько минут, когда избирательный участок открылся в 09.00 по местному времени (14.00 по московскому времени). Перед шестью столами для голосования появились очереди. "Я приехал как можно скорее, прежде чем идти на работу. Голосование важно, особенно сейчас. Я думаю, что самое важное - это стабильность Гренландии. Но внутренние вопросы, такие как регулирование рыболовства, для меня являются наиболее важными", - поделился с корреспондентом РИА Новости 40-летний местный житель Ханс. Местные жители уклоняются от ответа, когда их просят прокомментировать заявления американского президента Дональда Трампа. "Я считаю, что премьер-министр (Гренландии Муте) Эгеде проделывает очень хорошую работу. Я пришла голосовать за него", - сообщила местная жительница Карла. Атмосфера на избирательно участке непринужденная, многие жители этой маленькой столицы знают друг друга и разговаривают в очереди. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992813185.html

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993248753.html

https://ria.ru/20250118/grenlandiya-1994392094.html

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Парламентские выборы в Гренландии В Гренландии проходят парламентские выборы, избиратели выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать, передает корреспондент РИА Новости. Новый состав парламента, как ожидается, может рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. 2025-03-11T15:33 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп